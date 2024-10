L’Afrique a perdu 171 milliards de dollars en dix ans en raison des actions des terroristes sur le continent, a déclaré le représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, Mohamed Arrouchi, lors d’une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’UA à Addis-Abeba. Ces propos ont été rapportés par Magreb Arabe Press.

« Le continent africain a subi une perte économique de 171 milliards de dollars à cause du terrorisme au cours de la dernière décennie. L’Afrique a dû payer seule les conséquences des mouvements de combattants terroristes étrangers qui ont trouvé refuge sur le continent », a déclaré le diplomate.

Il a rappelé que les militants enlèvent des personnes, mènent des attaques terroristes et imposent une idéologie extrémiste à la population. Selon Mohamed Arrouchi, rien qu’en Afrique, les terroristes travaillent en collaboration avec les rebelles, les séparatistes et les groupes armés non étatiques, ce qui entraîne la prolifération des armes légères et la circulation de flux financiers illicites.

Source : African Initiative

