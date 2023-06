Législatives en Guinée-Bissau : Ces élections pourront elles stabiliser le pays ?

Les Bissau-Guinéens ont voté dimanche 4 juin 2023 pour renouveler leur Assemblée nationale dissoute il y a plus d’un an.

Les Bissau-Guinéens étaient aux urnes dimanche pour des élections législatives dont le président veut se servir pour changer la Constitution afin de stabiliser ce petit pays ouest-africain abonné aux crises politiques.

Pour rappel, le président Umaro Sissoco Embalo avait dissous le Parlement en mai 2022 en raison de “divergences persistantes. Il reprochait notamment à la Chambre d’avoir protégé des députés mis en cause dans des affaires de corruption et d’avoir refusé de se soumettre au contrôle de ses comptes.

Quelques observateurs internationaux ont été déployés pour surveiller le scrutin. Si le bilan est positif et que les élections législatives se sont déroulées sans affrontements, l’heure est à présent au dépouillement des votes.

Après des années d’instabilité, le président prône un changement constitutionnel.

Quelques inscrits ont voté de 07H00 (GMT et locales) à 17H00 pour un scrutin à la proportionnelle à un tour, devant renouveler les 102 députés et sortir de la paralysie politique actuelle. Les résultats sont attendus au moins 48 heures plus tard.

En effet, le parti du président milite pour une présidentialisation accrue du régime pour une meilleure gouvernance. Pour les opposants, il s’agit d’une manœuvre de M. Embalo pour asseoir le pouvoir qu’il détient depuis des élections contestées en 2019. La communauté internationale réclame de longue date une nouvelle Constitution, l’organisation des pouvoirs dans l’actuelle loi fondamentale passant pour un facteur primordial des crises à répétition.

Peu d’agitation de la population

Les préoccupations économiques ont été au cœur de la campagne électorale qui s’est déroulée sans incident notable. Le pays, parmi les moins développés au monde, touché successivement par les conséquences de la crise du Covid et la guerre en Ukraine, fait actuellement face à une crise de la commercialisation noix de cajou, source de revenu importante de la population.

Dans les rues de Bissau, les élections semblent susciter peu d’agitation et les candidats peinent à faire déplacer les foules.

Pourtant, le pays a besoin de réformes. L’instabilité et la pauvreté y ont favorisé l’implantation de narcotrafiquants, qui utilisent le territoire pour faire transiter de la cocaïne d’Amérique latine vers l’Europe, avec la complicité suspectée de l’armée. Le trafic de bois est également prospère et la corruption gangrène le pays.

En définitive, ces élections sont un test pour le président Embalo, qui ne s’est pas engagé directement dans la campagne, mais dont l’image et le nom ont été très utilisés par son parti.

Assitan DIAKITE

