Les armes fournies à Kiev par l’Occident réapparaissent déjà en Afrique et en Europe, selon Moscou

Selon les données de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale , depuis le début du conflit en Ukraine, ce sont les États-Unis qui ont fourni le plus d’aide militaire à Kiev, estimée à 43,2 milliards d’euros dépensés pour la période du 24 janvier 2022 au 24 février 2023. Tandis que le Royaume-Uni et l’Allemagne sont classés aux 2e et 3e places avec respectivement 6,6 et 3,6 milliards d’euros.