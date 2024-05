Le Conseil des ministres arabes de l’Information, réuni mercredi à Manama, a salué les efforts du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour la défense de la cause palestinienne.

Dans les recommandations sanctionnant les travaux du cette réunion, les ministres ont également appelé les médias arabes à mettre en lumière les efforts de l’Agence Bayt Mal Al-Qods, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la ville sainte, de sa population et de la cause palestinienne.

Par ailleurs, les ministres arabes de l’Information ont réaffirmé leur soutien au Maroc pour l’accueil du siège de l’observatoire et de la plateforme intégrée pour l’action médiatique arabe à l’étranger. Il s’agit d’un mécanisme arabe pour la mise en œuvre du plan d’action médiatique arabe à l’étranger, de même qu’il constitue l’un des piliers les plus importants de l’action arabe commune dans le domaine des médias et de la communication.

Conduite par Mustapha Benkhyi, ambassadeur du Maroc au Bahreïn, la délégation marocaine à cette réunion était composée de Mustapha Amjaddar, directeur de la communication et des relations publiques au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de Wadii Taouil, conseiller au cabinet du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de Khadija Kramda, chargée du dossier de la Ligue des États arabes au sein du département de la communication.

MAP

Commentaires via Facebook :