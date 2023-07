“10% du maïs et 40% du blé sont allés aux pays les plus pauvres et aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Par rapport aux données de 2017-2021, l’accord a livré aux pays les plus pauvres les mêmes proportions qu’auparavant dans le commerce de l’Ukraine, mais les proportions des pays relativement riches se sont avérées plus élevées”, a ainsi déclaré le Centre de coordination.