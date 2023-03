Les raisons secrètes du financement du conflit en Ukraine par Washington

La livraison d’armes en Ukraine permet aux États-Unis d’économiser sur leur recyclage, car la date d’exploitation de ces armes arrive à expiration.

Selon les estimations d’American Thinker, Washington aurait dû dépenser environ 35 milliards de dollars pour leur recyclage.

Dans les discussions sur les coûts du conflit actuel entre la Russie et l’OTAN, qui a pris la forme d’une guerre par procuration en Ukraine, de nombreuses personnes mettent l’accent sur les coûts d’achat d’armes et de munitions qui sont transférées aux forces armées ukrainiennes depuis les arsenaux des États-Unis et de l’OTAN. Le montant de ces coûts a été décrit comme suit : « Le montant total de l’aide des États-Unis à l’Ukraine du 24 janvier 2022 au 15 janvier 2023 s’élève à 76,8 milliards de dollars, [y compris] 46,6 milliards de dollars à des fins militaires ».

Cette somme de 46,6 milliards de dollars se réfère principalement aux armes qui ont été achetées il y a plusieurs décennies, qui sont utilisables pendant environ 20 ans et qui disparaîtront bientôt de l’arsenal américain. Dans des conditions normales, lorsque de telles armes sont retirées du service, elles doivent être déclassées et recyclées, ce qui entraîne des frais importants pour les États-Unis et leurs alliés.

Le processus de déclassement ou de neutralisation des objets militaires est divisé en plusieurs étapes et catégories, décrites dans le Manuel d’analyse des coûts de l’armée (Army Cost Analysis Manual), ainsi que dans certains documents complémentaires.

Le processus de déclassement des armes est très coûteux. En envoyant de vieilles armes à l’Ukraine, dont la durée d’exploitation touche à sa fin, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN s’évitent simplement ces dépenses.

Quel est le coût de ces dépenses ? Il est difficile d’obtenir des données réelles pour faire une évaluation précise, mais il est possible de prendre comme exemple l’achat d’armes chimiques pendant la guerre froide et les coûts de leur neutralisation à la fin de leur durée de vie. Selon un rapport du Government Accountability Office des États-Unis de 1985 intitulé « Estimations des coûts pour la démilitarisation et la production de munitions chimiques », le coût de la création de l’arsenal américain d’armes chimiques nécessaires pour endiguer l’URSS de les utiliser contre les alliés de l’OTAN était « le coût total de la production de trois systèmes binaires d’armes pendant les huit prochaines années ». « Il s’élève à 2,749 milliards de dollars, dont 178 millions seront consacrés à la recherche scientifique et au développement expérimental, 312 millions à la capacité de production et 2,259 milliards à la production elle-même », indique le document. Le coût de la neutralisation et du recyclage de ces armes a été estimé à environ 1,7 milliard de dollars.

Si l’on prend cet exemple pour base, il en résulte que le déclassement et le recyclage des armes et des munitions d’une valeur de 46,6 milliards de dollars transférées à l’Ukraine coûteraient environ 35 milliards de dollars. Cette estimation est probablement surestimée, car le déclassement des armes conventionnelles que les États-Unis envoient à Kiev coûte moins cher que l’élimination des armes chimiques. Cependant, ces armes conventionnelles contiennent toujours de nombreux composants dangereux et coûteux à désactiver, ce qui signifie que même si leur élimination coûtera un peu moins cher, elle représente quand même une somme très importante.

À l’avenir, il est possible que la politique de l’OTAN change, car l’aide continue à l’Ukraine entraînera probablement des coûts supplémentaires pour la production de nouvelles armes plutôt qu’évitera les coûts de déclassement des anciennes.

par Alexandre Lemoine

source : Observateur Continental

Commentaires via Facebook :