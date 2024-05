L’histoire de Deux Souverains, d’un Laquais et d’une Nounou

Les laquais de l’OTANistan resteront hébétés et confus. Et alors ? Les laquais manquent de profondeur stratégique, ils se contentent de se vautrer dans les eaux peu profondes de l’insignifiance.

Des images miroir étonnantes tourbillonnent autour de deux développements majeurs cette semaine, directement intégrés dans le Grand Récit qui façonne mon dernier livre, «Eurasia v. NATOstan», récemment publié aux États-Unis : La visite de Xi Jinping à Paris et l’inauguration du nouveau mandat de Vladimir Poutine à Moscou.

Inévitablement, il s’agit d’une histoire contrastée de Souverains – le partenariat stratégique global Russie-Chine – et de laquais : les vassaux de l’OTANistan/UE.

Xi, l’invité hermétique par excellence, sait très bien lire une table – et nous ne parlons pas de la finesse gastronomique gauloise. Dès qu’il s’est assis à la table de Paris, il a eu le Grand Tableau. Ce n’était pas un tête-à-tête avec Le Petit Roi, Emmanuel Macron. C’était un ménage à trois, car Toxic Medusa Ursula von der Leyen, mieux définie comme Pustula von der Lugen, s’était insérée dans l’intrigue.

Rien n’a été perdu dans la traduction pour Xi : c’était l’illustration graphique que le Petit Roi, le dirigeant d’une ancienne puissance coloniale occidentale de troisième ordre, ne jouit d’aucune «autonomie stratégique». Les décisions qui comptent proviennent de l’Eurocratie kafkaïenne de la Commission européenne (CE), dirigée par sa Nounou, Médusa, et directement relayée par l’Hégémon.

Le Petit Roi a passé tout le temps gaullien de Xi à bafouiller comme un nourrisson sur les «déstabilisations» de Poutine et à essayer d’«engager la Chine, qui jouit objectivement de leviers suffisants pour changer le calcul de Moscou dans sa guerre en Ukraine».

Manifestement, aucun conseiller pubère de l’Elysée – et ils sont nombreux – n’a osé annoncer au Petit Roi la force, la profondeur et la portée du partenariat stratégique Russie-Chine.

C’est donc à sa nounou qu’il est revenu d’expliquer à voix haute les petits caractères de l’aventure «Monsieur Xi vient en France».

Fidèle à la secrétaire au Trésor Janet Yellen lors de sa récente et désastreuse incursion à Pékin, la Nounou a directement menacé l’invité hermétique surpuissant : vous dépassez la «surcapacité», vous surproduisez ; et si vous n’y mettez pas un terme, nous vous sanctionnerons à mort.

Voilà pour l’«autonomie stratégique» européenne. Par ailleurs, il est inutile de s’attarder sur ce qu’il faut bien appeler une stupidité suicidaire.

Défendre fermement une débâcle

Passons maintenant à ce qui compte vraiment : l’enchaînement des événements qui ont conduit à la somptueuse cinquième investiture de Poutine au Kremlin.

Commençons par le chef du GRU (principal service de renseignement) de l’état-major général des forces armées russes, l’amiral Igor Kostyukov.

Kostyukov a réaffirmé que, à la veille de l’opération militaire spéciale, en février 2022, l’Occident était prêt à infliger une «défaite stratégique» à la Russie dans le Donbass, exactement comme avant la Grande Guerre patriotique (le Jour de la Victoire est d’ailleurs célébré ce jeudi non seulement en Russie, mais aussi dans tout l’espace post-soviétique).

Ensuite, les ambassadeurs de Grande-Bretagne et de France ont été convoqués au ministère des Affaires étrangères russe. Ils ont passé environ une demi-heure chacun, séparément, et sont repartis sans s’adresser aux médias. Il n’y a pas eu de fuites sur les raisons de ces deux visites.

Pourtant, c’était plus qu’évident. Le ministère des Affaires étrangères a remis aux Britanniques une note sérieuse en réponse aux balbutiements de David «d’Arabie» Cameron concernant l’utilisation de missiles britanniques à longue portée pour attaquer le territoire de la Fédération de Russie. Et aux Français, une autre note sérieuse en réponse au babillage du Petit Roi sur l’envoi de troupes françaises en Ukraine.

Immédiatement après cette escalade verbale de l’OTAN, la Fédération de Russie a entamé des exercices consacrés à l’utilisation d’armes nucléaires tactiques.

Ainsi, ce qui a commencé comme une escalade verbale de l’OTAN a été contrebalancé non seulement par des messages fermes, mais aussi par un avertissement supplémentaire, clair et ferme : Moscou considérera tout F-16 entrant en Ukraine comme un porteur potentiel d’armes nucléaires, quelle que soit sa conception. Les F-16 en Ukraine seront considérés comme un danger clair et présent.

Et ce n’est pas tout : Moscou répondra par des mesures symétriques si Washington déploie des missiles nucléaires à portée intermédiaire basés au sol (INF) en Ukraine – ou ailleurs. Il y aura une riposte.

Tout cela s’est produit dans le cadre des pertes ukrainiennes stupéfiantes sur le champ de bataille au cours des deux derniers mois environ. Les seuls parallèles sont la guerre Iran-Irak des années 1980 et la première guerre du Golfe. Entre les morts, les blessés et les disparus, Kiev pourrait perdre jusqu’à 10 000 soldats par semaine, soit l’équivalent de trois divisions, 9 brigades ou 30 bataillons.

Aucune mobilisation obligatoire, quelle que soit sa portée, ne peut contrer une telle débâcle. Et l’offensive russe tant annoncée n’a même pas encore commencé.

Il est hors de question que l’actuelle administration américaine, dirigée par un cadavre à la Maison-Blanche, dans une année électorale, envoie des troupes dans une guerre qui, dès le départ, a été programmée pour être menée jusqu’au dernier Ukrainien. Et il est hors de question que l’OTAN envoie officiellement des troupes dans cette guerre par procuration, car elles seront transformées en steak tartare en quelques heures.

Tout analyste militaire sérieux sait que l’OTAN n’a pas la capacité de transférer des forces et des ressources significatives en Ukraine, malgré les «exercices» actuels et grandiloquents du Steadfast Defender, associés à la rhétorique de mini Napoléon de Macron.

C’est donc à nouveau l’Ouroboros, le serpent qui se mord la queue : il n’y a jamais eu de plan B à la guerre par procuration. Et compte tenu de la configuration actuelle du champ de bataille et des résultats possibles, nous en revenons à ce que tout le monde, de Poutine à Nebenzia à l’ONU, a dit : ce ne sera fini que lorsque nous dirons que c’est fini. La seule chose à négocier est la modalité de la reddition.

Et bien sûr, il n’y aura pas de cabale du sweat-shirt en place à Kiev : Zelensky est déjà une entité «recherchée» en Russie et dans quelques jours, d’un point de vue juridique, son gouvernement sera totalement illégitime.

La Russie s’aligne sur la majorité mondiale

Moscou doit être pleinement conscient que de graves menaces subsistent : ce que veut l’OTANistan, c’est tester la capacité stratégique de frapper des installations militaires, manufacturières ou énergétiques russes au plus profond de la Fédération de Russie. Cela pourrait être facilement interprété comme un dernier verre de bourbon au comptoir avant que le saloon 404 ne s’embrase.

Après tout, la réponse de Moscou devra être dévastatrice, comme l’a déjà indiqué Medvedev Débranché : «Aucun d’entre eux ne pourra se cacher ni au Capitole, ni à l’Élysée, ni à Downing Street 10. Une catastrophe mondiale se produira».

Poutine, lors de son investiture, s’est montré froid, calme et posé, indifférent à toute l’incandescence hystérique à travers la sphère de l’OTANistan.

Voici les principaux éléments à retenir :

La Russie, et elle seule, déterminera son propre destin.

La Russie traversera dignement cette période difficile et marquante et sera encore plus forte, elle doit être autosuffisante et compétitive.

La principale priorité de la Russie est de protéger son peuple et de préserver ses valeurs et traditions ancestrales.

La Russie est prête à renforcer ses bonnes relations avec tous les pays et avec la majorité mondiale.

La Russie continuera à travailler avec ses partenaires à la formation d’un ordre mondial multipolaire.

La Russie ne rejette pas le dialogue avec l’Occident, elle est prête à dialoguer sur la sécurité et la stabilité stratégique, mais seulement sur un pied d’égalité.

Tout cela est extrêmement rationnel. Le problème, c’est que l’autre partie est extrêmement irrationnelle.

Quoi qu’il en soit, un nouveau gouvernement russe sera en place dans quelques jours. Le nouveau Premier ministre sera nommé par le président après que la Douma aura approuvé sa candidature.

Le nouveau chef de cabinet doit proposer au président et à la Douma des candidats aux postes de vice-Premier ministre et de ministres – à l’exception des chefs du bloc de sécurité et du ministère des Affaires étrangères.

Les chefs du ministère de la Défense, du FSB, du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère des Situations d’urgence et du ministère des Affaires étrangères seront nommés par le président après consultation du Conseil de la Fédération.

Toutes les candidatures ministérielles seront soumises et examinées avant le 15 mai.

Et tout cela se fera avant la réunion clé : Poutine et Xi face à face à Pékin le 17 mai. Tout sera en jeu et sur la table. Une nouvelle ère s’ouvrira alors, qui tracera la voie vers le sommet BRICS+ d’octobre prochain à Kazan, et les initiatives multipolaires qui en découleront.

Les laquais de l’OTANistan resteront hébétés, confus – et hystériques. Et alors ? Les laquais manquent de profondeur stratégique, ils se contentent de se vautrer dans les eaux peu profondes de l’insignifiance.

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation

