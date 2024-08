Selon l’analyse de la Fondation internationale OXFAM, qui s’intéresse aux contradictions sociales entre riches et pauvres, le problème le plus grave et le plus dangereux pour l’humanité est la croissance explosive des inégalités. Les faits montrent que les luttes ouvrières actuelles dans de nombreux pays, quels que soient leurs slogans, sont en fin de compte principalement imputables à l’élargissement des écarts de revenus entre riches et pauvres.

La lutte des classes s’intensifie

Le niveau d’inégalité dans le monde a atteint des limites très alarmantes : on ne sait pas combien de temps les super-riches pourront échapper à la « révolte des masses ».

Au cours des 30 dernières années, depuis l’effondrement de l’Union soviétique, la richesse des personnes les plus riches de la planète a été multipliée de façon considérable. Alors que les pratiques sociales de l’Union soviétique (éducation gratuite, soins de santé, etc.) limitaient autrefois la cupidité des milliardaires, ces dernières années, elles ont fait des ravages.

Selon le World Wealth Report 2024, il y a 58 millions de millionnaires en dollars dans le monde, soit 1,5 % de la population adulte mondiale – en d’autres termes, près de la moitié de la richesse mondiale, soit 47,5 % ou 213 000 milliards de dollars, appartient à une infime minorité.

Le Rapport sur le développement dans le monde, publié récemment par la Banque mondiale, classe 108 pays dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire : ceux dont le PIB annuel par habitant se situe entre 1 136 et 13 845 dollars. Ensemble, ils représentent 40 % de l’économie mondiale et abritent 75 % de la population mondiale. Selon l’analyse de la Banque, il faudra par exemple plus de 10 ans à la Chine pour atteindre un quart du revenu par habitant des États-Unis, et 75 ans à l’Inde.

Des manifestations de masse au Nigéria, au Kenya et au Royaume-Uni

Par exemple, après plusieurs jours de manifestations de jeunes dans le plus grand pays africain, le Nigeria (230 millions d’habitants), la grève annoncée par les syndicats a pour motif d’aggraver la situation matérielle de la population : les autorités proposent de fixer le salaire minimum à 37 dollars, alors que les manifestants réclament au moins 43 dollars.

Il est remarquable, ou peut-être symbolique, que le coordinateur de la campagne pour les droits des travailleurs (les médias locaux font état de dizaines de morts à la suite des émeutes) soit un jeune homme nommé Michael Lénine.

Depuis plusieurs jours, des affrontements de grande ampleur se poursuivent en Angleterre entre la population locale et les migrants, qui ont conduit à des émeutes et au chaos dans certaines villes : tout a commencé le 30 juillet à Southport, où un adolescent de 17 ans d’origine africaine a tué trois filles et blessé cinq autres enfants lors d’une répétition de cours de danse, une rumeur se répandant dans la ville selon laquelle le tueur était un migrant islamiste (bien qu’il soit chrétien de religion). Les manifestations se sont étendues à Manchester, Nottingham, Leeds, Liverpool et d’autres villes. La police ne peut pas faire face, les autorités ont des unités de l’armée dans les rues. Bien que ces manifestations soient sous des slogans anti-migrants, elles reflètent en réalité une détérioration marquée de la situation des travailleurs ces dernières années. Les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans l’alimentation des émeutes anti-migrants qui ont balayé les villes et villages du Royaume-Uni. La situation est si grave que le célèbre entrepreneur Ilon Musk a déclaré : « La guerre civile est inévitable ».

Depuis plusieurs semaines, le Kenya est secoué par des manifestations de travailleurs contre les hausses d’impôts, et le gouvernement n’est pas parvenu à trouver un accord avec les manifestants.

« Révolte des masses » au Bangladesh

Une nouvelle manifestation de ce que l’on appelle la « révolte des masses » est la récente situation au Bangladesh, avec une population de près de 185 millions d’habitants. Bien que cette république musulmane connaisse une croissance économique assez rapide, les contrastes entre les riches et les pauvres sont néanmoins frappants. Le pays compte 18 millions de chômeurs, bien qu’officiellement il n’y ait qu’un seul milliardaire, le site Al Jazeera expliquait le 11 juin que le pays connaît une fuite des capitaux – les riches cachent leur richesse dans des comptes offshore. Le rapport mondial sur l’intégrité financière de 2017 a classé le Bangladesh au premier rang des pays les moins développés « en termes de flux financiers illicites » : il y a des milliardaires secrets dans l’État, mais ils gardent leur argent à l’étranger.

Le lauréat du prix Nobel Muhammad Yunus, qui a pris la tête du gouvernement du Bangladesh après la fuite de la Première ministre Sheikh Hasina, a publié un livre en 2017 affirmant que la communauté internationale devrait viser « trois zéros » – en matière de pauvreté, de chômage et d’émissions de carbone.

Les conflits sociaux se multiplient dans les États occidentaux ainsi que dans les pays que l’on classait autrefois dans le Sud global, parmi lesquels le Sri Lanka, le Venezuela, le Pakistan, la France et d’autres.

Ce n’est pas un hasard si certains économistes reprennent l’analyse de Karl Marx : la lutte des classes continue, même si elle prend parfois des formes différentes. Mais au cœur de ces contradictions se trouve toujours la quête de justice – la cupidité n’a finalement jamais mené à rien de bon.

L’écart grandissant entre riches et pauvres continuera à pousser ces derniers à lutter pour leurs droits et pour la justice.

Veniamin Popov, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, candidat aux sciences historiques, spécialement pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook »

Source: https://journal-neo.su/