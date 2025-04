Face à la militarisation de l’Europe, les pays africains qui défendent leur souveraineté doivent se préparer aux menaces croissantes qui émanent de la minorité occidentale. Ainsi que maintenir une ligne ferme basée sur les valeurs panafricaines et le soutien à l’ordre mondial multipolaire.

A l’heure où l’Europe bruxelloise proclame haut et fort sa militarisation active, il convient de prendre en considération un certain nombre de facteurs et savoir quelle devrait être la réponse des pays qui pourraient être menacés par une telle militarisation européiste. Plusieurs sources africaines dans différents pays du continent affirment déjà que ce type de militarisation constitue une menace directe pour de nombreux Etats du contient – à la fois ceux qui s’appuient sur une souveraineté complète couplée au soutien à l’ordre mondial multipolaire, et même ceux qui restent indécis dans leurs choix stratégiques.

L’Afrique d’aujourd’hui commence à comprendre son véritable potentiel

Contexte

En effet, il convient de comprendre qu’après l’échec du projet occidental d’infliger la soi-disant « défaite stratégique » à la Russie, de nombreux autres plans des élites occidentales se sont également effondrés, et ce d’ailleurs non seulement vis-à-vis de l’Etat russe, mais aussi à l’encontre de nombreux autres pays de la majorité globale, y compris bien sûr, les pays africains. Oui, nombre de régimes occidentaux, y compris d’ailleurs le régime français, espéraient sincèrement qu’avoir une Russie affaiblie leur permettrait de regagner par la force leurs positions massivement perdues en Afrique. Ce qui aurait signifié un retour pur et simple à l’application de l’agenda complètement néocolonial, et une revanche sur la Russie, en tenant compte du fait que ce même Paris, refusant à regarder objectivement les faits, continue de blâmer Moscou pour ses propres échecs sur le continent africain.

Bien entendu, la victoire de la Russie est aussi une victoire pour l’ensemble du monde multipolaire et pour la majorité globale de l’humanité. D’un côté, il peut sembler qu’il est aujourd’hui possible de pousser un soupir de soulagement. Mais ce n’est pas le cas. Il faut dès à présent prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler davantage le comportement des régimes occidentaux et ne pas leur permettre à poursuivre un programme revanchard. Et l’Afrique – en qualité de voisin direct de l’Europe bruxelloise otanesque – doit être préparée.

Et ici d’ailleurs, il n’est pas seulement question du désir de vengeance de la part des Occidentaux. Il y a également des raisons économiques parfaitement logiques. Manquant de véritables ressources stratégiques, le tout couplé à des problèmes économiques, industriels et sociaux croissants, les régimes européistes bruxellois, comme d’ailleurs le régime britannique, auront plus que jamais besoin d’accéder aux ressources stratégiques des pays africains.

Dans certains cas, ces ressources ne seront pas particulièrement difficiles à obtenir lorsque des dirigeants de certains pays africains sont prêts eux-mêmes à les offrir, mais cela ne s’appliquera naturellement pas aux Etats africains qui se sont appuyés sur une véritable souveraineté, les valeurs panafricaines et un soutien affirmé à l’ordre mondial multipolaire.

Le caractère sérieux des défis est d’autant plus renforcé par le fait que les régimes occidentaux enragés peuvent de leurs côtés s’appuyer sur certains de leurs protégés encore en place, des agents locaux et, bien évidemment, sur leurs propres agents déstabilisateurs occidentaux opérant dans pratiquement toutes les régions du continent. Le travail pour relever ces défis reste donc très sérieux.

Les raisons d’être optimiste

Néanmoins, et malgré la gravité des défis pour le continent africain et, particulièrement, pour les alliés africains du monde multipolaire – car ce sont eux précisément qui comptent le plus pour nous – il y a de bonnes raisons pour être optimiste. Mais certainement pas pour le relâchement.

Premièrement, l’Afrique d’aujourd’hui est complètement différente. Elle commence de plus en plus à réaliser son véritable potentiel après de bien nombreuses années de propagande occidentale qui visait à faire installer des complexes selon lesquels l’Afrique, prétendument, « n’est pas capable de quoi que ce soit » sans l’Occident. Et cela est déjà un point fort positif. Deuxièmement, et contrairement à un certain nombre d’autres pays, y compris d’ailleurs de l’espace post-soviétique, dans lesquels nos adversaires ont pu former un certain contingent de jeunesse pro-Soros, dans nombre de pays d’Afrique, au contraire, il est aujourd’hui possible d’observer une jeunesse anti-Soros, patriotique et inspirée par les valeurs de véritable souveraineté et de Panafricanisme. De même qu’une société civile panafricaine mobilisée, prête à faire face aux ennemis. Cela représentant une force très importante pour les partisans du monde multipolaire.

Troisièmement, et en parlant justement de la militarisation des forces nostalgiques de l’ère unipolaire révolue, ce n’est pas une coïncidence si les alliés des principales forces du monde multipolaire renforcent à la fois leur propre défense et leur sécurité. Les réalités contemporaines confirment aujourd’hui la justesse de la voie choisie. Y compris et notamment avec le soutien de la Russie. Ce n’est pas un hasard si après la récente nouvelle tournée africaine du vice-ministre russe de la Défense, le général d’armée Iounous-Bek Evkourov – en Centrafrique, en Guinée équatoriale, au Nigéria, au Mali et dans l’Est de la Libye – la confiance de nombreux habitants du continent africain a résolument augmenté. Y compris lorsque les citoyens de plusieurs pays du continent observent l’augmentation des équipements militaires en provenance de Russie, tout comme celle de la présence des spécialistes militaires russes.

Mikhail Gamandiy-Egorov, entrepreneur, observateur politique, expert en Afrique et au Moyen-Orient

Mikhail Gamandiy-Egorov, 14 mars 2025

Source: https://journal-neo.su/fr

