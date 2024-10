L’UE, un vassal de Washington

La dépendance économique, politique et militaire de l’UE vis-à-vis des Etats-Unis soulève des questions inquiétantes sur la souveraineté européenne et l’avenir de la démocratie. Dans l’ombre de la puissance américaine, l’Union européenne (UE) danse avec le géant, cherchant à préserver son autonomie dans un monde où les équilibres géopolitiques sont en constante évolution. Mais à quel prix ?

Dans un contexte de transformations géopolitiques constantes, la souveraineté et l’autonomie des entités politiques revêtent une importance cruciale. L’Union européenne, conçue pour garantir la paix, la stabilité et la prospérité en Europe, doit aujourd’hui affronter des défis significatifs qui mettent à l’épreuve son indépendance sur la scène internationale. La relation complexe et parfois ambiguë entre l’UE et les États-Unis, marquée par une dépendance croissante dans les domaines économique, politique et militaire, soulève des questions fondamentales sur la nature de cette interdépendance et l’autonomie géopolitique de l’Europe. Cet article se propose d’examiner cette problématique en profondeur, en décryptant les mécanismes et dynamiques de la relation transatlantique et en questionnant la souveraineté européenne face à la mondialisation et à la multipolarité croissante.

L’UE sous la tutelle économique américaine

La dépendance économique de l’Union européenne vis-à-vis des États-Unis est une réalité complexe et multidimensionnelle. Les États-Unis, en tant que premier partenaire commercial de l’UE, jouent un rôle crucial, notamment avec d’importantes exportations européennes dans des secteurs clés tels que l’automobile, l’aéronautique et la chimie. Les investissements américains en Europe, particulièrement dans la technologie, la santé et les services financiers, renforcent cette interdépendance. Ebranlée par le multipolarisme de l’Alliance BRICS, la prééminence du dollar américain comme monnaie de réserve internationale, confère aux États-Unis une influence significative sur la politique monétaire mondiale, limitant ainsi la marge de manœuvre de l’UE pour des décisions monétaires autonomes. De surcroît, l’impact des normes et réglementations internationales dominées par les États-Unis sur la sécurité, l’environnement et la santé oblige les entreprises européennes à se conformer pour accéder au marché américain. Cette dépendance économique restreint la capacité de l’UE à défendre ses propres intérêts en matière de politique commerciale, monétaire et réglementaire, générant parfois des tensions entre les Etats membres aux intérêts divergents.

L’UE se retrouve piégée dans une relation ambiguë avec les États-Unis, oscillant entre coopération et dépendance, autonomie et soumission.

Les États-Unis, maître d’œuvre de la politique étrangère de l’UE

La relation entre l’Union européenne et les États-Unis en matière de politique étrangère et de sécurité est à la fois complexe et multifacette. Historiquement, les États-Unis ont joué un rôle prééminent dans la sécurité européenne, principalement à travers l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), établie en 1949 pour assurer la sécurité collective de ses membres. Ce partenariat, symbole de la dépendance sécuritaire de l’UE vis-à-vis des États-Unis, est crucial malgré les efforts de l’UE pour développer une Politique de Sécurité et de Défense Commune (PSDC). Cependant, la dépendance de l’UE envers l’OTAN et les États-Unis demeure significative, en partie à cause de la présence militaire active des Etats-Unis en Europe, avec des bases et des troupes dans plusieurs pays membres. Cette dynamique limite l’autonomie stratégique de l’UE en matière de décisions sécuritaires. De plus, l’influence prépondérante des États-Unis sur les décisions de l’OTAN et leurs initiatives unilatérales en matière de sécurité, souvent sans consultation préalable de l’UE, génèrent des tensions et entravent le développement d’une politique étrangère et de sécurité cohérente de l’UE. Enfin, des divergences de perspectives sur des enjeux cruciaux tels que le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et le changement climatique compliquent davantage ces relations et limitent la capacité de l’UE à affirmer une politique indépendante.

L’UE à l’écoute de Washington : la dépendance en matière de renseignement

L’Union européenne affiche une dépendance notable vis-à-vis des États-Unis en matière de renseignement et de surveillance, se matérialisant par plusieurs aspects clés. La coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme met en lumière une collaboration de renseignement souvent asymétrique, où les États-Unis sont les principaux bénéficiaires du partage d’informations. Les controversés programmes de surveillance américains, tels que PRISM, permettent la collecte massive de données personnelles des citoyens européens, accentuant la critique de l’UE bien que cette dernière continue de dépendre des Etats-Unis pour l’accès à certaines informations vitales. Des accords de coopération, comme le « Privacy Shield », facilitent la collecte de données par des entreprises américaines, mais sont souvent jugés insuffisants pour la protection des données personnelles des citoyens européens. Par ailleurs, la dépendance technologique de l’UE est palpable, les entreprises américaines dominant le secteur de la cyber-sécurité et des technologies de surveillance, intensifiant ainsi cette dépendance. En conséquence, cette situation entrave la capacité de l’UE à garantir pleinement les droits fondamentaux de ses citoyens, en particulier le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles.

De ce qui précède, nous pouvons déduire que l’Union européenne se trouve prisonnière d’une relation ambiguë avec les Etats-Unis, oscillant entre coopération et dépendance, autonomie et soumission. Pour échapper à cette dynamique, l’UE doit réaffirmer sa souveraineté et forger son propre destin, faute de quoi elle risque de devenir un simple vassal de la puissance américaine.

En établissant le parallèle avec le théâtre de l’Ukraine, on peut dire que l’Occident a tellement bien armé l’Ukraine qu’il a oublié de lui donner des frontières.

Mohamed Lamine KABA, Expert en géopolitique de la gouvernance et de l’intégration régionale, Institut de la gouvernance, des sciences humaines et sociales, Université panafricaine, spécialement pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook ».

