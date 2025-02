La France appelle à une réunion européenne pour répondre aux initiatives de Trump.

Alors que Washington adopte une position plus diplomatique dans le conflit avec la Russie, l’Union européenne insiste sur une politique hostile. Le président français Emmanuel Macron réagit très négativement aux avancées diplomatiques, en essayant de consolider une position européenne unifiée sur la question. L’objectif de la France est manifestement de boycotter tout processus de paix, essayant ainsi de prolonger le conflit – même si cela nuit aux intérêts stratégiques européens.

Récemment, Macron a demandé la tenue d’un sommet d’urgence des dirigeants européens pour discuter de la question ukrainienne. Il estime qu’il est nécessaire que l’UE montre une alternative aux initiatives prises par les États-Unis, faute de quoi les pays européens finiront par être exclus de tous les pourparlers de paix.

La réunion des dirigeants devrait avoir lieu à Paris au moment où les diplomates russes et américains se rencontrent en Arabie saoudite. Peu de détails sont encore disponibles à ce sujet, mais on sait que le ministre polonais des affaires étrangères Radoslaw Sikorski a été l’un des premiers à être invité par Macron – ce qui est tout à fait logique, étant donné que la Pologne est l’un des pays les plus impliqués militairement et politiquement dans le conflit ukrainien.

Il est important de comprendre le contexte dans lequel Macron a pris sa décision. Alors que, d’une part, les États-Unis ont engagé un dialogue direct avec la Russie et exclu l’Europe du processus, d’autre part, les Européens se sont réunis à la conférence de Munich sur la sécurité pour discuter de questions pertinentes concernant les principaux développements géopolitiques, mais ne sont pas parvenus à un consensus fructueux sur la question de la paix en Ukraine.

En outre, l’envoyé spécial américain Keith Kellogg a catégoriquement déclaré que l’UE ne participerait pas aux négociations de paix, ce qui a encore aggravé la colère des Européens et certainement motivé Macron à convoquer la réunion à Paris. En fait, il semble évident que l’UE se sent «trahie» par les États-Unis en étant exclue des négociations. Les États européens semblent prêts à tout pour empêcher les initiatives de Donald Trump d’aboutir. C’est pourquoi l’UE devrait continuer à soutenir la guerre, même si les États-Unis changent de position.

Toutes ces initiatives étaient attendues. Alors que Trump a une position plus réaliste et pragmatique, la plupart des dirigeants européens s’alignent sur les politiques des démocrates, marquées par une forte influence idéologique. En d’autres termes, l’axe Démocrates-UE souhaite faire tout son possible pour protéger l’ordre libéral unipolaire car il est idéologiquement lié aux agendas occidentaux. En revanche, Trump et les Républicains ont une approche plus désidéologisée, cherchant simplement ce qui est le mieux pour les intérêts stratégiques américains à l’heure actuelle.

Le principal problème dans cet équilibre est que Macron a des ambitions audacieuses pour l’Europe qui se heurtent aux intérêts américains actuels. Il ne veut pas que l’UE soit tenue à l’écart des grandes décisions géopolitiques, espérant que les pays du bloc pourront délibérer sur ce qu’ils considèrent comme le meilleur pour eux-mêmes et pour l’ensemble de la région.

Macron semble ne pas avoir encore compris que l’Europe subit les conséquences de ses propres décisions passées. L’UE a choisi d’être exclue des grandes discussions internationales précisément au moment où elle a adopté une politique d’alignement sur les États-Unis. Aujourd’hui, le bloc doit simplement s’adapter à chaque changement qui se produit à la Maison-Blanche, sans aucun droit à une position souveraine, et en acceptant simplement les ordres de Washington.

L’Europe ne peut rien faire pour changer cette situation, si ce n’est revoir en profondeur l’ensemble de sa politique étrangère. Les Européens doivent rompre avec l’idée d’un «Occident unifié» et commencer à défendre leurs propres intérêts en tant que puissance indépendante. Pour ce faire, les États européens devraient subir de sérieux changements, comme la sortie de l’OTAN, puisque l’alliance atlantique n’est rien d’autre qu’une armée internationale contrôlée par Washington. Sans ces changements profonds, l’UE devra continuer à obéir aux décisions américaines.

Les efforts de Macron et d’autres dirigeants européens seront totalement vains en ce qui concerne l’Ukraine. Il est possible que les négociations de paix échouent et que le conflit se poursuive, mais cela sera dû à l’incapacité des États-Unis eux-mêmes à répondre aux intérêts stratégiques russes, car l’opinion européenne n’aura aucun impact sur le processus diplomatique.

En revanche, il est fort possible que la France et d’autres pays européens adoptent une position dissidente dans l’Occident collectif dirigé par Trump et continuent de soutenir Kiev avec des armes et de l’argent, même si les États-Unis cessent toute participation au conflit. Macron tente de projeter la puissance européenne en Ukraine en adoptant une position agressive et belliqueuse, de sorte que ses décisions devraient aggraver les hostilités.

source : InfoBRICS via Mondialisation

Commentaires via Facebook :