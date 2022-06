Dans le cadre de la réorganisation stratégique et de la mobilité, le banquier puriste malien, ancien ministre emblématique et précédemment Directeur Régional des filiales BOA de la Zone de l’UEMOA, prend du galon. Il vient d’être promu Directeur Régional supervisant désormais la zone Afrique Centrale où le groupe a déjà 4 participations en capital: BOA RDC, BOA Rwanda, BCB ( Burundi) et LCB BANK au Congo Brazzaville. Sous réserve de l’approbation par les autorités monétaires de la CEMAC, la Commission bancaire en première ligne. EXCLUSIF

Une grosse timbale dans le top management de la Holding Boa (Groupe marocain BMCE). De nationalité malienne, Mamadou Igor DIARRA prend du coffre. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le désormais ex-Directeur Régional des filiales BOA de la Zone de l’UEMOA, migre vers l’Afrique Centrale où il supervisera désormais la zone Afrique Centrale et où le groupe y détient 4 participations en capital: BOA RDC, BOA Rwanda, BCB (Burundi) et LCB BANK au Congo Brazzaville. Cette cooptation du brillant banquier malien, ancien ministre emblématique de son pays, entre dans le cadre de la réorganisation stratégique et de la mobilité de la Holding BOA. D’après des sources bancaires autorisées, sa nomination devra faire l’objet d’approbation des autorités monétaires de tutelle de la CEMAC, conformément à la réglementation. La Commission Bancaire devra donner son quitus, juste une formalité d’usage.

Un challenge vers des niches de croissance dans la région

L’Afrique Centrale sera la nouvelle base du banquier malien Mamadou Igor DIARRA, car, le Conseil d’Administration de cette banque l’a également nommé Administrateur Directeur Général. Un défi majeur pour le désormais ex-patron des filiales BOA de la Zone UEMOA qui devra rapidement développer la présence du Groupe dans les autres pays CEMAC où l’institution n’est pas encore présente à l’instar du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad et la RCA) et de créer de nouvelles synergies en participant au financement du secteur privé et du développement des projets à haute portée sociale et économique.

Nonobstant ses fonctions aux postures stratégiques de Ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Eau sous le régime Amadou Toumani TOURÉ et Ministre de l’Économie et des Finances sous Ibrahim Boubacar KEITA, après une carrière de grand cadre du secteur de la finance, PDG et DG de plusieurs banques de l’Afrique de l’Ouest (BDM, BIM, BOA-MALI ET BOA SÉNÉGAL, Mamadou Igor DIARRA va poser son baluchon à la tête des filiales Zone Uemoa Holding Boa, groupe BMCE BANK. Avec sa toute nouvelle casquette, il cumule les fonctions d’Administrateur Directeur Général de la Congolaise des Banques, une des participations de la BMCE dans la sous région. Un grand challenge pour ce puriste et performer banquier, la cinquantaine consumée afin d’étendre le réseau dans la sous- région.

Par Ismael AÏDARA (Confidentiel Afrique)

