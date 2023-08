Enfin, concernant la possible intervention de la CEDEAO , sous instigation française, au Niger, Abdelkader Soufi rappelle que “lors de sa création en 1975 par les 15 États ouest-africains, cette organisation avait pour objet la coordination de l’action des pays membres et la promotion de la coopération et de l’intégration pour une union économique et monétaire. Ce n’est qu’en 1990 que les prérogatives de cette dernière ont été étendues à l’aspect sécuritaire”.

Et de rappeler que “depuis 1990, pas moins de 26 coups d’État se sont produits dans les pays ouest-africains et jamais la CEDEAO n’a bougé le moindre petit doigt pour rétablir l’ordre constitutionnel. Idem dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Et pour cause, c’est la France qui a créé la Force G5 Sahel, lancé les opérations comme Serval et Barkhane depuis l’aube des années 2000 tout en maintenant la CEDEAO à l’écart. On voit que la CEDEAO est devenue un outil entre les mains de la France, un outil économique qui garde la mainmise sur le franc CFA”.