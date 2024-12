Niamey, 17 déc. 2024(ANP)-Le Président du CNSP, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a, dans son adresse à la nation de ce mardi 17 décembre 2024, dénoncé la stratégie cynique mise en place par les ennemis du Niger pour mettre le pays à genoux.

Il a d’abord rappelé que « la célébration de l’anniversaire de la proclamation de notre République intervient, cette année, dans un contexte particulier marqué par l’affirmation, par le peuple nigérien, de sa souveraineté suite à la prise de pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité regroupées au sein du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP). »

Et depuis lors, « notre pays fait face à une adversité totale : d’un côté, de la part de tous les acteurs externes qui voudraient nous voir revenir dans leur giron ; et de l’autre, des traîtres internes qui se sont compromis avec les intérêts étrangers et se sont adonnés à l’accaparement frauduleux de nos ressources publiques », a-t-il ajouté.

« Dans ces conditions, nous sommes à un tournant décisif de l’histoire de notre grand pays. De notre détermination individuelle et collective, de notre résilience ainsi que de notre capacité à travailler dans l’union et la solidarité dépendent la survie même de notre pays ainsi que la réalisation de nos aspirations légitimes à un avenir meilleur », a souligné le Président Tiani.

« Le moment est certainement venu de vous entretenir solennellement de la stratégie cynique mise en place par nos ennemis pour mettre notre pays à genoux et le soumettre », a indiqué le Chef de l’État.

« D’abord, sous le coup de la surprise et de la colère, nos ennemis, comme vous le savez, ont décidé d’un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien pour donner à leur agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir », a rappelé le Président, qui s’est réjoui du fait que « la suite des événements est connue de tous : notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali, a su victorieusement y faire face avec dignité, résilience et détermination », s’est-il félicité.

Ainsi, a-t-il ajouté, « face à leur échec, au lieu de s’inscrire dans la marche de l’histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte de notre choix politique, nos ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocolonialiste et déterminés à défendre leurs intérêts, ont élaboré, avec la complicité de certains Nigériens et Africains renégats, une nouvelle approche méthodiquement articulée autour de plusieurs actions. »

« Il s’agit notamment d’une cabale médiatique organisée contre le Niger, ses pays frères ainsi que leurs dirigeants à tous les niveaux ; d’une approche machiavélique pour saper la cohésion entre les membres du CNSP, d’une part, et, d’autre part, entre le CNSP et son gouvernement, avec la complicité de certains Nigériens ; et d’une campagne diplomatique auprès de tous les pays et autres institutions sous-régionales, régionales et internationales pour diaboliser et isoler notre pays », a dénoncé le Président du CNSP.

« Il s’agit également d’une guerre financière et économique pour étouffer notre pays, tout en prenant le soin d’annoncer formellement la levée de leur embargo ; des actions ciblées pour agiter le front social avec la complicité de quelques acteurs politiques et de la société civile ; des démarches pour diviser notre peuple et pousser certaines communautés à se rebeller contre l’autorité de l’État ; l’installation de bases militaires, d’unités mixtes de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins, dans une stratégie sordide d’encerclement du Niger et des pays de la Confédération AES pour nous maintenir en permanence sous pression sécuritaire ; et enfin, la formation, le renseignement, le soutien financier et matériel à des groupes terroristes ainsi que leur encadrement et accompagnement sur le terrain des opérations », a conclu le Chef de l’État, Abdourahamane Tiani.

ADA/AS/ANP 084 décembre 2024

Source: https://www.aib.media/

