Nouakchott : le G5 Sahel se penche sur les implications du retrait du Mali

– La réunion au niveau des experts, qui se tient aujourd’hui, mardi et se poursuivra mercredi, s’inscrit dans le cadre de la préparation de la conférence des ministres des pays membres du G5 Sahel, prévue le 20 mars prochain

Les Etats membres du G5 Sahel ont fait le point, mardi, sur les implications du retrait du Mali de ce cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité.

C’est ce qui ressort de la réunion au niveau des experts organisée en amont de la conférence des ministres (affaires étrangères et économie) de l’organisation, qui se tiendra le 20 mars à Nouakchott.

“Les répercussions du retrait du Mali de ce rassemblement seront au centre des discussions lors des réunions d’experts qui s’étaleront sur deux jours”, a déclaré le Secrétaire Exécutif de l’organisation, Éric Tiaré.

Le 16 mai 2022, le conseil militaire au pouvoir au Mali a annoncé le retrait de Bamako du G5 Sahel africain et de sa force militaire de lutte contre le terrorisme, pour protester contre le refus qui lui est opposé d’assurer la présidence de cette organisation régionale.

Éric Tiaré a précisé que les experts “vont s’atteler à discuter de tous les dossiers qui seront présentés aux travaux de la prochaine conférence des ministres du G5 Sahel.”

Il a expliqué que les experts “s’attelleront également à finaliser les travaux sur les documents relatifs à l’amélioration de la nouvelle stratégie de sécurité et de développement dans le voisinage du G5 Sahel.”

Azeddine Ould Daddah, le conseiller du ministre mauritanien de l’économie, a quant à lui déclaré que “dans le cadre de sa présidence du Groupe, son pays adoptera une nouvelle stratégie qui a pour objectif d’intégrer tous les États membres de l’organisation et ses partenaires techniques et financiers dans un travail commun visant à assurer la sécurité, la stabilité et le développement dans l’environnement du G5 Sahel.”

Dans une allocution prononcée lors de l’ouverture de la réunion des experts du G5 Sahel, il a ajouté : “La Mauritanie mesure l’importance de la phase que traverse actuellement l’organisation et qui exige de tous les États membres et partenaires de conjuguer leurs efforts et de progresser dans la bonne direction, afin de permettre aux peuples de l’espace sahélien de réaliser leurs aspirations en matière de sécurité et de développement.”

La réunion du groupe d’experts du G5 Sahel intervient sur fond de vive concurrence entre les États-Unis d’Amérique et la Russie dans la région.

Elle intervient également à un moment où le rôle de la France a considérablement régressé dans la région, en particulier au Mali, après le retrait des forces françaises du pays du fait des tensions entre Paris et le conseil militaire au pouvoir à Bamako.

*Traduit de l’Arabe par Mourad Belhaj

Source: https://www.aa.com.tr/fr

