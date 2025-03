Pourquoi l’Europe ne sera jamais à la table des négociations de paix sur l’Ukraine ?

Pour beaucoup de gens, le refus des Américains et des Russes de voir les Européens s’asseoir à la table des négociations peut sembler incompréhensible. Je vais vous expliquer mon analyse sur ce sujet mais avant je voulais vous reposer trois éléments importants sur l’Europe.

L’Europe comme chacun sait devait nous apporter la paix. Nous avons la guerre en Ukraine. Si vous êtes objectifs vous avez les Européens, à commencer par Macron, von der Leyen ou le chancelier allemand, qui ne veulent pas de paix mais poursuivre la guerre. Pour la paix, vous repasserez.

L’Europe comme chacun sait devait nous apporter la prospérité. Nous avons la crise énergétique, la transition écologique, l’effondrement de nos économies, de nos capacités industrielles et une sacrée inflation sans vous parler même du saccage programmé de notre agriculture. Pour la prospérité, vous repasserez.

L’Europe comme chacun sait devait nous apporter la puissance aux «petits pays» comme des grands. L’Europe unie devait être forte, elle est un nain sur lequel Russie et Amérique s’essuient les pieds, en Arabie saoudite où se tiennent les sommets de négociation pour la paix. Pour la grandeur vous repasserez.

L’Europe est donc un échec total que nous ne résoudrons jamais en faisant plus d’Europe, mais en en faisant moins, mais c’est un autre sujet.

Ici, je veux vous expliquer pourquoi la paix ne peut pas se faire avec l’Europe.

C’est une paix entre souverainistes…

L’Ukraine a été instrumentalisée par les «globalistes» de l’OTAN, d’Europe, et des États-Unis pour détruire, affaiblir, saigner la Russie de Poutine avec en ligne de mire les richesses naturelles russes.

Le problème c’est que Trump a gagné les élections.

Trump est un souverainiste qui accepte la souveraineté des nations et n’est pas pour ce monde globalisé dirigé uniquement par le camp du bien mondialiste. Il peut donc s’entendre avec Poutine et avec tous les autres chefs d’État de la planète qu’ils soient chinois ou brésilien !

Par définition si vous voulez négocier la paix, vous refuserez de la négocier avec ceux qui voulaient hier vous détruire à savoir les Biden, Macron, Olaf ou Ursula.

Mieux… pour des raisons évidentes de sécurité, vous ne mettrez même pas les pieds à Paris, à Berlin ni dans aucune capitale européenne alors que ces mêmes dirigeants ont mis des mandats d’arrêt internationaux contre vous.

Résultat ?

C’est l’Arabie saoudite qui est au premier plan de la diplomatie mondiale.

Brillant résultat n’est-ce pas, pour la France comme pour l’Europe.

Vous devez comprendre qu’il n’y a pas de paix possible entre la Russie et les artisans de la guerre européens que nous sommes dans les yeux et l’esprit des Russes… et aussi, il est vrai, dans la réalité.

Lorsque Vance, le vice-président américain, parle de la liberté d’expression c’est une arme utilisée contre les dirigeants européens qui sont des mondialistes ennemis de la nouvelle Amérique souverainiste. Les Américains et l’administration Trump veulent faire tomber et détruire toutes les structures «globalistes» sinon les globalistes reviendront aux États-Unis par l’Europe. Par l’Union européenne.

La prochaine étape pour les États-Unis, c’est de faire tomber un à un tous les gouvernements européens actuels et de détruire l’OTAN qui est devenue une milice privée à la solde d’intérêts marchands et qui se livre à des guerres dans le monde entier depuis 25 ans.

Vous devez comprendre que cette Union européenne là, n’a plus aucun avenir dans un monde dominé par l’Amérique de Trump, la Russie de Poutine ou la Chine de XI. Quant aux autres pays du monde ils nous regardent et se fichent totalement de nous.

Vous avez à la télé tous les europathes qui disent tout le mal qu’ils pensent de Trump, l’ami de Poutine et des dictateurs.

La réalité c’est que nous sommes seuls.

Nous les Européens.

Plus personne ne veut nous parler, nous ne comptons plus.

Le monde entier nous tourne le dos.

Sans doute à cause de la supériorité de nos valeurs… à moins que ce soit à cause de l’accumulation des crimes de nos leaders.

Crimes en Serbie comme en Afrique, au Moyen-Orient, en Afghanistan ou en Libye. Partout nous avons semé la mort et la terreur au nom de la «démocratie» et de notre guerre contre le terrorisme, une guerre contre le terrorisme déclarée en 2001 par l’administration Bush, néoconservatrice et dont nous ne sommes toujours pas sortis 24 ans après.

Nous ne comptons plus parce que le monde veut en finir avec les globalistes davossiens semeurs de morts.

Nous en faisons hélas partie.

La bataille d’Europe ne fait que commencer et elle sera terrible, terrifiante, et économiquement effroyable. Je vous en dirais plus dans le prochain dossier Stratégie sur lequel je travaille.

La paix ne se fera donc pas contre l’Europe mais sans l’Europe ce qui n’est pas la même chose.

La paix ne se fera pas contre les pays d’Europe mais contre ce que veulent leurs dirigeants, ce qui est encore autre chose.

Ces deux nuances étaient importantes à partager avec vous.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.

source : https://reseauinternational.net/

