La candidate démocrate et son homologue républicain vont débattre. La rencontre est prévue le 4 septembre prochain, sur Fox News. Ce débat, proposé par la chaîne, a été annoncé par Donald Trump via son réseau social Truth Social, le vendredi 2 août. Depuis le forfait surprise de Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche, Kamala Harris s’est naturellement imposée comme la candidate idéale pour prendre sa suite, son officialisation par le comité national démocrate (CND) n’étant plus qu’une formalité.

Si Kamala Harris appelait depuis plus d’un mois à un débat face à Donald Trump, ce dernier s’y refusait tant qu’elle n’était pas investie par son camp. À présent que suffisamment de voix ont élu la vice-présidente comme la représentante des démocrates à la présidentielle, Donald Trump n’avait plus aucune raison de refuser le débat.

Débat Trump-Harris : une rencontre pour l’histoire

« Les règles seront similaires à celles (établies lors) de mon débat avec “Sleepy Joe” (“Joe l’endormi), qui a été terriblement traité par son parti, mais (le débat se déroulera) devant un public », a précisé Donald Trump dans son message, retiré quelques minutes après sa publication, avant de réapparaître. Dans la première version, le candidat républicain proposait un town hall, une séance de questions-réponses, si Kamala Harris ne « voulait ou ne pouvait pas débattre ».

