Quel « nouveau partenariat » la France veut-elle entretenir avec les pays africains ?

À la veille d’une tournée en Afrique centrale, le Président Emmanuel Macron s’est exprimé dans un discours tenu lundi depuis le palais de l’Élysée sur la nouvelle politique avec l’Afrique qui se veut plus inclusive. Mais que retenir du discours et des réactions qu’il a suscitées ?

Le discours a été prononcé devant un bon nombre d’acteurs qui vont l’accompagner à partir d’aujourd’hui à Libreville où il va assister au « One Forest Summit », un sommet sur la protection des forêts tropicales, au cœur des enjeux climatiques.

Cette 18e tournée en Afrique du Président français se poursuivra à Luanda, à Brazzaville pour prendre fin à Kinshasa, ce weekend.

Le contexte est marqué par la montée d’un sentiment antifrançais en Afrique francophone, surtout dans la région ouest africaine, né selon le Président Macron d’un « amalgame » qui fait de la France le « bouc émissaire idéal » de l’échec des dirigeants locaux à relever les défis auxquels leurs pays font face.

La France au milieu du gué

Il prône « …une autre voie qui consiste à ne pas réduire l’Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. Et, au fond, de bâtir une nouvelle relation, équilibrée, réciproque et responsable. »