Quelle est cette mystérieuse mallette nucléaire qui suit Vladimir Poutine lors de ses voyages ?

Première chose à savoir, la mallette nucléaire russe est appelée « Cheget », du nom du mont Cheget dans les montagnes du Caucase. Elle suit le président russe dans tous ses déplacements. La fameuse valisette « est traditionnellement portée par un officier de marine. Elle est toujours avec le Président, mais est rarement filmée », rappelle l’agence de presse britannique Reuters.

Si l’attaché-case a, certes, pour fonction d’activer le feu nucléaire, elle permet avant tout au président russe de communiquer avec toute la chaîne de commandement. « La mallette est un outil de communication sécurisé qui relie le Président à ses hauts gradés militaires et de là aux forces chargées des missiles. »

De plus, Vladimir Poutine n’est pas le seul à posséder l’un de ces précieux cartables Son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et son chef d’état-major, Valéri Guerassimov, ont également les leurs.

Cette multiplication des mallettes nucléaires introduit-elle pour autant une forme de collégialité dans la décision de lancer un missile nucléaire ? Autrement dit, Vladimir Poutine est-il le seul à décider ?

Interrogé par Ouest-France à ce propos en 2022, Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expliquait le léger flou autour de cette question. « Aux termes de la Constitution et de la loi russe, oui, Vladimir Poutine est le seul à décider. Mais il existe une petite incertitude sur la manière dont l’ordre est pris et transmis concrètement. En effet, la Russie ayant hérité du système soviétique de décision collective, l’accord du ministre de la Défense et celui du chef d’état-major des armées étaient nécessaires. Est-ce encore le cas aujourd’hui ? Ces deux responsables militaires disposent, comme le Président, d’une mallette permettant de communiquer avec les forces nucléaires. Ils doivent au moins entrer des codes complémentaires à ceux du Président pour que l’ordre soit exécuté. Ont-ils un réel pouvoir de blocage ? Ce n’est pas certain. »

Quid des autres pays ?

Le président russe n’est pas le seul à avoir une mallette nucléaire en permanence lors de ses déplacements. C’est aussi le cas du président américain. « Il dispose également d’un tel appareil, appelé “ Nuclear Football ”. La sacoche contient les codes que le Président utiliserait pour authentifier un ordre de lancement de missiles nucléaires s’il n’était pas à la Maison-Blanche », explique Reuters.

Côté Américain aussi, les mallettes sont au nombre de trois, comme le rappelait l’hebdomadaire Le JDD en 2021. « L’une accompagne le Président dans ses moindres déplacements. La seconde est affectée au vice-président au cas où il aurait à lui succéder dans sa charge, même temporairement, et la troisième reste en permanence à la Maison-Blanche. »

Et dans le cas de la France alors ? Le Président dispose également d’une mallette qui le suit partout. À l’intérieur, pas de gros bouton rouge pour lancer des missiles, mais, comme pour les autres États, des outils permettant de communiquer et ce, peu importe où il se trouve.

Cette dernière n’est d’ailleurs « pas spécifiquement dédiée à l’arme nucléaire », comme le rappelait Le Parisien en 2017.