Guillaume Soro, ancien Premier ministre ivoirien, a exprimé depuis Niamey, où il réside depuis son retour en Afrique, son opposition à l’éventuelle imposition d’un visa aux ressortissants des pays de l’Alliance des Etats du Sahel au sein de la CEDEAO.

Il a souligné que cette mesure contreviendrait à l’esprit d’union, de fraternité et de solidarité promu par les fondateurs de l’organisation sous-régionale et de l’Union africaine. De plus, il a affirmé que le choix souverain des pays de quitter la CEDEAO pour un autre bloc sous-régional doit être respecté par les chefs d’État de l’organisation ouest-africaine, exprimant ainsi son soutien au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

Pour rappel, le ministre Abdoulaye Diop a répondu à la question posée sur ORTM, la télévision publique malienne. Selon lui, aucune mention dans le communiqué final du récent sommet ne valide ces rumeurs.

Source: https://afriquemedia.tv/

Commentaires via Facebook :