Au Sénégal, Macky vient d’opérer un ‘’ sale ’’ coup contre le processus électoral. A trois semaines avant le premier tour de l’élection présidentielle, prévue le 24 février prochain, le président sortant, frappé par une incapacité constitutionnelle à se représenter, vient de stopper net le processus le processus électoral, déjà très avancé. Les raisons évoquées peinent à convaincre les internautes sénégalais.

« Le bon titre : Macky Sall vient de réaliser un coup d’État. Osez nommer les choses et arrêtez d’être complice », s’emporte Ibrahima Niass, en réaction au titre d’un média français annonce le « report sine die » de l’élection présidentielle au Sénégal. « Un coup d’état au calme, bravo ! », s’acharne un autre internaute.

Les réactions ne s’arrêtent pas là et sont de plus en plus violentes : « Du jamais dans l’histoire politique du Sénégal, l’opposition doit immédiatement mettre en place un gouvernement parallèle », déclare un internaute. Et un autre d’ajouter : « Macky Sall vient de rajouter simplement une équation à résoudre à la CEDEAO déjà agonisante ».

Dans un discours à la nation cet après-midi, le président Macky Sall a déclaré avoir abrogé le décret du 26 novembre 2023 sur la convocation du collège électoral. Selon le président, le pays est confronté depuis quelques jours à un « différend entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel ». Un différend sur « fond d’une supposée affaire de corruption de juges ».

Dans son discours, Macky Sall assure que son « engagement solennel à ne pas me présenter à l’élection présidentielle reste inchangé ». Aussi, avant la prochaine date des élections, le président annonce un dialogue national « afin de réunir les conditions d’une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :