La troisième Exposition économique et commerciale sino-africaine aura lieu du 29 juin au 2 juillet à Changsha, chef-lieu du Hunan, attirant l’attention de nombreux pays. Claudia Rasoloson, journaliste de MATV de Madagascar qui est l’amie de notre journaliste Karim Badolo, a interviewé Tahina Razafindramalo, ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) de Madagascar. Selon lui, l’Exposition économique et commerciale sino-africaine renforcera les échanges commerciaux bilatéraux et sera le clou de l’événement qui célèbre l’amitié et la fraternité entre le peuple malgache et le peuple chinois.

