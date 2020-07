Thaïlande: des milliers de manifestants anti-gouvernement dans la rue

À Bangkok, des milliers de manifestants se sont rassemblés autour du monument à la démocratie ce samedi 18 juillet pour demander le départ du gouvernement.

Du rap et des slogans musclés. Jusqu’à la tombée de la nuit, les milliers de manifestants, en majorité des moins de trente ans, ont scandé leurs revendications et exigé le retrait du gouvernement issu de l’armée. Ils veulent des réformes démocratiques, notamment un changement de Constitution.

« Frères et sœurs, le peuple thaï mérite la démocratie. Ça doit commencer dès aujourd’hui, avec la fin du harcèlement policier », appelle un manifestant.

« La monarchie doit partir »

Le gouvernement thaïlandais, qui a réussi à bien contenir l’épidémie de Covid- 19, a de plus en plus de mal à contenir la colère du peuple. Le pays s’enfonce dans une crise économique majeure due aux restrictions d’activités et à l’absence du tourisme, pilier du pays.

Ce qui est inédit dans ces manifestations, ce sont certains slogans clairement anti-monarchiques. « La monarchie doit partir », affichait une pancarte tenue par un manifestant masqué. Cela tombent normalement sous le coup de la sévère loi de lèse-majesté, qui prévoit 15 ans de prison pour toute critique de la monarchie. Mais le souverain Rama X a récemment demandé de cesser de l’utiliser.

“Monarchy must go” — Held by a protester at today’s pro-democracy rally in Bangkok #เยาวชนปลดแอก #Saveทิวากร pic.twitter.com/16QMwbgrS9 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) July 18, 2020

