Selon les médias, ce commentaire a poussé la délégation canadienne, y compris le Premier ministre, à « rire nerveusement ».

NEW YORK, 3 décembre (TASS). Le président élu des Etats-Unis, Donald Trump, a menacé, lors d’une rencontre avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, que son pays pourrait devenir le 51e Etat américain si Ottawa ne parvenait pas à résoudre le problème de l’immigration illégale et du trafic de drogue, a rapporté Fox News, citant des sources.

Selon la chaîne de télévision, lors d’entretiens tenus la semaine dernière à la résidence du président élu à Mar-a-Lago (Floride), Trump a déclaré à Trudeau que le jour de son investiture, le 20 janvier 2025, il imposerait des droits de douane de 25 % sur toutes les exportations canadiennes si Ottawa ne parvenait pas à endiguer l’immigration illégale à travers la frontière canadienne vers les États-Unis et à réduire le déficit commercial, qui, selon lui, avoisine déjà les 100 milliards de dollars. Trudeau a de son côté déclaré au futur président américain que de telles mesures tueraient l’économie canadienne, ce à quoi Trump a répondu que le Canada pourrait « devenir le 51e État américain ». Selon Fox News, ce commentaire a fait « rire nerveusement » la délégation canadienne, y compris le premier ministre.

L’un des participants à la réunion a plaisanté en affirmant que si cela se produisait, le Canada deviendrait un « État très bleu qui élirait probablement des libéraux et des gauchistes ». Trump a de son côté suggéré de diviser le pays en deux États, l’un libéral et l’autre conservateur. De plus, le président élu américain a déclaré que Trudeau pourrait devenir le gouverneur de ce 51e État américain.

Selon Fox News, la rencontre entre le Premier ministre canadien et Trump a duré près de trois heures.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada sont liés par un traité trilatéral (AEUMC) qui prévoit la création d’une zone de libre-échange entre les pays. Cependant, le 25 novembre, Trump a annoncé qu’à compter de son premier jour de mandat, le 20 janvier 2025, il imposerait un tarif de 25 % sur toutes les marchandises en provenance du Canada et du Mexique en raison de l’immigration illégale et du trafic de drogue.

Selon le Wall Street Journal, cette menace a choqué les politiciens et les hommes d’affaires canadiens. Les États-Unis représentant environ les trois quarts des exportations canadiennes, l’accès sans droits de douane au marché américain est essentiel à la croissance économique d’Ottawa.

Source: https://tass.com/

Commentaires via Facebook :