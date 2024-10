Trump et Harris au coude-à-coude dans les États cruciaux

À deux semaines de l’élection présidentielle américaine, qui se tiendra le 5 novembre prochain, Kamala Harris et Donald Trump restent au coude-à-coude dans les États-clés, ces “swing states” indécis qui à chaque scrutin national font la différence.

Leur nombre varie à chaque élection présidentielle américaine, en fonction des candidats, et ils focalisent toute l’attention médiatique: les “swing states”, par opposition aux “red states” (majoritairement républicains) et aux “blue states” (majoritairement démocrates), se distinguent pas le taux d’indécision de leurs électeurs qui peuvent basculer d’un côté comme de l’autre. Cette année, les tendances en Arizona, Géorgie, dans le Michigan, le Nevada, en Caroline du Nord, Pennsylvanie et dans le Wisconsin seront suivies de près, sondages permanents à l’appui.

Selon le New York Times, l’écart est ainsi particulièrement serré entre Kamala Harris et Donald Trump en Pennsylvanie, dans le Michigan, le Nevada et en Caroline du Nord: entre 0,2 et 1 % au maximum. Le prestigieux quotidien de la mégapole donne en revanche à l’ancien président une avance de deux points en Géorgie et en Arizona. La candidate démocrate se débrouillerait mieux dans le Wisconsin à ce stade (+1%).

Selon le Washington Post, qui a réalisé un sondages auprès de 5.000 électeurs dans ces mêmes États lors de la première quinzaine d’octobre, les deux candidats… arrivent à égalité: 47 % des intentions de vote chacun. Avec un constat néanmoins clair: Kamala Harris fait beaucoup mieux que Joe Biden quand le président en exercice était encore candidat à sa propre succession.

Les résultats globaux du Washington Post placent actuellement Kamala Harris en tête dans le Nevada, la Pennsylvanie, le Michigan et la Géorgie, tandis que Donald Trump l’emporterait en Caroline du Nord, dans le Wisconsin et en Arizona.

