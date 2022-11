Après son annonce ce mardi, Donald Trump fait désormais partie d’un petit groupe de six anciens présidents américains qui, après avoir dû quitter la Maison Blanche, tentent à nouveau d’y revenir, et s’il y parvient, il entrera dans l’histoire et sera le deuxième à le faire depuis Stephen Grover Cleveland à la fin du 19ème siècle.

Si tous deux partagent la même aspiration à retourner à la Maison Blanche, le style de l’un et de l’autre est loin d’être un tant soit peu similaire. Trump a quitté ses fonctions en appelant à la rébellion et en accusant sans preuves d’avoir été victime de fraude ; Cleveland, d’autre part, a quitté le commandement pacifiquement après son mandat et a même tenu un parapluie au-dessus du nouveau président alors qu’il prononçait son discours inaugural.

Il a été appelé «Grover the Good» pour une raison après les réformes qu’il a menées en tant que maire de Buffalo et gouverneur de New York. Comme Trump, il a perdu la réélection au milieu d’accusations de fraude électorale, bien que dans son cas, il ait été démontré qu’il y avait des irrégularités dans certains États, en particulier dans l’Indiana.

Cleveland s’est présenté pour le Parti démocrate pour la première fois en 1884. Il a remporté une élection très serrée par moins de 54 000 voix. Quatre ans plus tard, une de ces anomalies qui se produisent parfois dans le système électoral américain est apparue, bien qu’il ait remporté le vote populaire par quelque 100 000 bulletins de vote, il a perdu face à son rival, le général de la guerre civile Benjamin Harrison.

Les démocrates ont d’abord remis en question les résultats à New York, mais surtout dans l’Indiana, un État où Harrison était sénateur et où il a été démontré plus tard que l’achat de votes républicains avait eu lieu. Pourtant, Cleveland a fait honneur à son surnom et a passé le relais sans aucune stridence, contrairement à un Donald Trump qui n’a toujours pas reconnu à ce jour sa défaite de 2020.

«Je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre votre accès au bureau facile et agréable», a déclaré Cleveland à Harrison dans une lettre que Donald Trump n’écrirait jamais à Joe Biden. En 1982, et avec des cotes d’approbation élevées, il s’est présenté à nouveau et a gagné par près de trois points de pourcentage.

LES CINQ AUTRES Le premier d’entre eux fut Martin Van Buren pour le Free Soil Party – un dissident démocrate – en 1848. Pour beaucoup, sa candidature visait autant à conserver le pouvoir au sein de son parti qu’à retourner à la Maison Blanche.

Vient ensuite son rival à la réélection, Millard Fillmore, suivi du républicain Ulysses S. Grant, qui après deux mandats consécutifs entre 1869 et 1877 n’a pas été nommé en 1880 pour un troisième.

Après Cleveland, ce fut au tour du candidat peut-être le plus reconnu de cette liste, Theodore Roosevelt, président de 1901 à 1909. Malgré un large soutien public, il décida de ne pas briguer un troisième mandat. Cependant, de plus en plus en colère contre son successeur William Howard Taft, il décide de le défier aux élections de 1912 sous l’acronyme de Parti progressiste.

Il a partiellement atteint son objectif en battant Howard Taft lors de ces élections, mais c’est le démocrate Woodrow Wilson qui l’a emporté. La dernière course présidentielle de Roosevelt s’est avérée presque fatale après qu’il ait été miraculeusement sauvé d’un coup de feu alors qu’il était sur le point de prononcer un discours à Milwaukee.

Le dernier à tenter fut Herbert Hoover en 1940. Pourtant, dans l’imaginaire collectif persistait encore la Grande Dépression qu’il dut affronter lorsqu’il fut président des États-Unis entre 1929 et 1933.

L’AFFAIRE TRUMP L’histoire dit que le retour hypothétique de Trump serait un événement historique compte tenu des faibles antécédents de succès des autres anciens présidents.

A l’instar de la deuxième candidature de Martin Van Buren, Trump pourrait avoir intérêt à revenir à la Maison Blanche pour également consolider son pouvoir à la tête du mouvement le plus conservateur de la politique américaine et façonner ainsi un Parti républicain au sein duquel se font de plus en plus de voix remettant en cause la leadership de facto qu’il a assumé ces dernières années.

La revanche contre ses rivaux politiques n’est d’ailleurs pas exclue après un mandat convulsif plein de critiques à son encontre et deux procès politiques qu’il a dû affronter, marquant ici aussi l’histoire, en sortant haut la main.

Le temps nous dira si Trump devient la deuxième exception dans un autre épisode de l’histoire des États-Unis ou si, au contraire, il rejoint le reste des perdants sélectionnés qu’il a toujours désavoués.

SOURCE: https://www.news360.es/

Commentaires via Facebook :