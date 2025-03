Trump jette le doute sur l’Otan et sur les alliés de l’Amérique, Macron réplique

WASHINGTON: Donald Trump a mis en doute jeudi à la fois l’engagement des Etats-Unis dans l’Otan et la solidarité des pays alliés au sein de l’Alliance de défense transatlantique, s’attirant une riposte d’Emmanuel Macron, lequel a demandé du “respect”.

“S’ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre”, a indiqué le président américain, qui n’en est pas à sa première sortie du genre, à des journalistes depuis la Maison Blanche.

Les pays membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord “devraient payer plus” pour leurs dépenses militaires, a-t-il martelé.

“Mon plus gros problème avec l’Otan (…) c’est que si les Etats-Unis avaient un problème et qu’on appelait la France ou d’autres pays que je ne nommerais pas en disant +on a un problème+, vous pensez qu’ils viendraient nous aider, comme ils sont censés le faire? J’en suis pas sûr…” a également lancé le président républicain.

“Nous sommes des alliés loyaux et fidèles”, a répliqué Emmanuel Macron, lors d’une conférence de presse à l’issue d’un sommet extraordinaire à Bruxelles.

Le président français a souligné que la France éprouvait “respect et amitié” pour les Etats-Unis et leurs dirigeants et était elle-même “en droit de réclamer la même chose” des Américains.

Il a rappelé notamment la contribution du marquis de Lafayette à l’indépendance des Etats-Unis. “Nous avons toujours été là l’un pour l’autre”, a dit Emmanuel Macron, en évoquant aussi le débarquement des forces américaines en Normandie en 1944.

Les pays européens ont pendant des décennies largement délégué aux Etats-Unis le coût de leur sécurité, assurée par Washington dans le cadre de l’Otan, et ont réduit leurs dépenses militaires.

Les Etats-Unis, qui ont consacré près de 3,3% de leur PIB à la défense en 2024, critiquent depuis plusieurs années la faiblesse des dépenses militaires européennes.

Donald Trump a déclaré en janvier qu’il estimait que les pays membres de l’Otan devraient dépenser 5% de leur PIB dans leur défense.

Jeudi, il a aussi évoqué, sur un ton critique, l’accord de défense liant les Etats-Unis et le Japon.

“Nous avons un accord intéressant avec le Japon, nous devons les protéger mais ils n’ont pas à nous protéger” a-t-il dit. “Qui fait des accords pareils?” a-t-il poursuivi.

Après la Seconde Guerre mondiale et alors qu’il se trouvait sous occupation américaine, le Japon s’est doté d’une Constitution comportant un article selon lequel il renonce à la guerre.

Mais le pays a progressivement abandonné ces dernières années sa politique de strict pacifisme, en augmentant ses dépenses militaires et en s’efforçant de se doter de capacités de “contre-offensive”.

Source: https://www.arabnews.fr/

Commentaires via Facebook :