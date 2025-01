ÉTATS-UNIS – Il risque de faire beaucoup de déçus. Les nombreux électeurs qui ont voté pour Donald Trump pour sanctionner l’administration démocrate qu’ils accusent d’être responsable de l’inflation pourraient bien s’en mordre les doigts. Car alors que le nouveau président américain menace d’imposer des droits de douane faramineux contre le Canada et le Mexique, cette politique économique agressive aura aussi un lourd impact sur le portefeuille des Américains.

Peu après son élection, le milliardaire avait annoncé vouloir imposer dès son premier jour au pouvoir des droits de douane à hauteur de 25 % sur les produits provenant de ces deux pays. Une décision confirmée par la porte-parole de la Maison Blanche ce vendredi 31 janvier et qui entrera bien en vigueur ce week-end.

« Le président va imposer demain (le 1er février) 25% de droits de douane sur le Mexique, 25% de droits de douane sur le Canada et 10% de droits de douane sur la Chine pour le fentanyl illégal qu’ils produisent et dont ils permettent la distribution dans notre pays », a déclaré Karoline Leavitt.

« Cette taxe restera en vigueur jusqu’à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion de notre pays ! », avait-il justifié sur son réseau Truth Social à rebours de l’accord de libre-échange qu’il avait signé durant son premier mandat avec les pays d’Amérique du Nord (ACEUM, ex-ALENA).

C’est aussi une manière pour lui de remettre en avant le slogan « America First » en revenant au protectionnisme afin de favoriser les produits et les emplois américains. Du moins en théorie.

Avocat, bière, voitures…

Mais comme l’expliquait l’économiste Sylvie Matelly à franceinfo dès novembre dernier, « les droits de douane finissent toujours par être payés par quelqu’un et cela risque d’être le consommateur américain car il n’y a pas d’alternative locale à toutes les importations américaines ».

Loin de permette à « l’inflation de disparaître complètement » comme Donald Trump l’avait promis pendant sa campagne, l’augmentation des droits de douane pourrait toucher durement les industries américaines et faire augmenter les coûts de production. Avec en cascade l’augmentation des prix pour les consommateurs, la pénurie de certains produits aux États-Unis comme sur le reste du continent, voire la perte d’emplois dans certains secteurs.

Le New York Times liste notamment des conséquences concrètes pour l’industrie automobile, pour l’achat de voiture, d’essence, ou directement au supermarché avec des hausses de prix attendues par exemple sur les avocats ou les bières qui sont massivement importés du Mexique. Sauf si les entreprises amortissent les hausses, ou si l’administration intervient pour subventionner.

Un risque de voir l’inflation exploser

À cela s’ajoutent des mesures de rétorsion que pourraient adopter le Canada et le Mexique et qui pourraient encore plus impacter l’économie américaine. Le quotidien américain souligne ainsi que si Mexico est en train de travailler sur un tel plan, Ottawa a déjà menacé de cibler les jus d’orange de Floride, le whisky du Tennessee ou encore le beurre de cacahuète du Kentucky. Mais attention, une autre partie de l’économie pourrait profiter. C’est notamment le cas, explique le New York Times, dans l’agriculture. Les producteurs de fruits et de légumes qui peinent à être concurrents face au Mexique devraient trouver leur compte.

Résultat, des chercheurs du Peterson Institute for International Economics ont estimé que ces hausses des droits de douane pourraient faire baisser le PIB américain de 200 milliards de dollars pendant la durée du mandat de Donald Trump. Les droits de douane conjugués aux expulsions de migrants et aux attaques contre la banque centrale américaine (Fed) pourraient même conduire à bond de l’inflation entre 6 à 9,3 % en 2026.

Alors quel est l’intérêt pour Donald Trump d’imposer des droits de douane si élevés ? C’est sa porte-parole Karoline Leavitt qui l’a expliqué à CNN le 22 janvier dernier : « Au cours de son premier mandat, le président Trump a institué des tarifs douaniers contre la Chine qui ont créé des emplois, stimulé les investissements et n’ont entraîné aucune inflation ».

Le Canada et le Mexique seront les plus impactés

Et d’insister : « Le président Trump travaillera rapidement pour réparer et restaurer une économie qui donne la priorité aux travailleurs américains en relocalisant les emplois américains, en réduisant l’inflation, en augmentant les salaires réels, en réduisant les impôts, en réduisant les réglementations et en libérant l’énergie américaine. »

À ce stade tout reste flou : le locataire de la Maison Blanche n’a pas précisé quels produits seraient touchés par cette hausse des droits de douane. En tout cas comme le pointe encore le New York Times, si tous les produits échangés entre les États-Unis et ses deux partenaires sont visés, ce sont l’équivalent 1,5 milliard de milliards de dollars de produits qui seraient touchés. Ce chiffre correspond à la valeur des échanges en 2023.

Une chose est sûre, si les États-Unis seront impactés, le Mexique et le Canada seront les plus durement touchés par cette offensive de Donald Trump. Sauf s’ils se plient aux demandes de l’administration américaine. « S’ils répondent à nos demandent, il n’y aura pas de tarif. Et s’ils ne le font pas, alors il y en aura », a simplement résumé Howard Lutnick, le futur secrétaire au Commerce.

