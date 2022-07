Le Pape François veut se rendre auprès de Vladimir Poutine pour tenter de trouver une solution au conflit qui a lieu en Ukraine. Le Souverain Pontife pense qu’il peut toujours jouer sa carte pour obtenir des résultats, après critiqué pendant l’intervention russe.

Le Pape François espère rencontrer Vladimir Poutine. Il s’agit pour le chef de l’église catholique d’user de son influence pour infléchir la position de la Russie sur le conflit en Ukraine. Pour ce faire, le Pape François a confié à l’un de ses hommes clés, une mission de bons offices auprès du président russe. Ainsi, le cardinal Pietro Parolin discute avec le ministre russe des Affaires étrangères, sur la faisabilité de son projet.

« Je voudrais aller (en Ukraine), et je voulais d’abord aller à Moscou. Nous avons échangé des messages à ce sujet parce que je pensais que si le président russe me laissait une petite fenêtre pour servir la cause de la paix… Et maintenant c’est possible, après mon retour du Canada, il est possible que j’arrive à aller en Ukraine…« , a déclaré le Pape François dans un message.

Si cette visite a lieu, le Pape souhaite aussi se rendre en Ukraine pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Il aura à cœur de transmettre le message de Poutine, mais aussi voir avec le président ukrainien, les possibilités d’un accord. « La première chose est d’aller en Russie pour essayer d’aider d’une manière ou d’une autre, mais j’aimerais aller dans les deux capitales.« , ajoute le Pape François.

Source: https://www.afrikmag.com/

