Un responsable israélien appelle Biden à empêcher l’émission d’un mandat d’arrêt contre des dirigeants, dont Netanyahu

– Selon le journal israélien ”Jerusalem Post”, sans révéler l’identité de ce responsable.

Un responsable israélien a appelé le président américain Joe Biden à empêcher la Cour pénale internationale d’émettre des mandats d’arrêt internationaux contre des responsables israéliens, accusés d’avoir commis des ”crimes de guerre” et des ”crimes contre l’humanité” contre les Palestiniens, ont rapporté des médias israéliens.

Depuis le début de la guerre israélienne dans la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, l’administration Biden apporte son soutien militaire et diplomatique ainsi qu’en matière de renseignement.

Lundi, le journal israélien ”Jerusalem Post” a rapporté citant un responsable israélien que ”la Cour pénale internationale (dont le siège est à La Haye aux Pays-Bas) ne peut pas agir contre le Premier ministre Benyamin Netanyahu et les officiers supérieurs de l’armée sans le soutien public ou tactique de la part du gouvernement des États-Unis.”

Appelant le président américain à agir, le responsable israélien s’est interrogé : ”Où est Biden ? Pourquoi est-il calme alors qu’Israël fait face à un vrai danger ?”.

De son côté, le site d’information israélien “Wala” a déclaré plus tôt que les États-Unis, comme Israël, ne faisaient pas partie des 124 pays signataires du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais participaient aux efforts visant à empêcher l’émission de mandats d’arrêt.

Dimanche, Biden et Netanyahu ont eu des discussions téléphoniques sur des questions telles que l’éventuelle opération militaire israélienne à Rafah et les négociations avec le Hamas concernant un cessez-le-feu et un échange de prisonniers, selon Washington et Tel Aviv.

Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent et d’une destruction massive des infrastructures, qui ont valu à Tel Aviv de comparaître devant la Cour internationale de Justice pour “génocide”.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu serait “excessivement irrité” face à l’éventualité d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) à son encontre, a rapporté dimanche le journal israélien Maariv citant des sources anonymes.

Le journal souligne que Netanyahu est “excessivement effrayé et tendu” face à l’éventualité d’un mandat d’arrêt délivré par la CPI.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a appelé, dimanche, ses missions diplomatiques à travers le monde à être en alerte, en prévision d’éventuels mandats d’arrêt émis par la CPI contre des responsables israéliens.

Israël est accusé de génocide devant la CIJ. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv d’empêcher la commission d’actes pouvant s’apparenter à un génocide et de prendre des mesures pour garantir que l’aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.

