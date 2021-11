Le sort de l’ex-locataire du palais Sékoutouréya, Alpha CONDÉ est au cœur des discussions entre deux groupes d’officiers, membres influents du cabinet militaire au pouvoir. Exclusif

Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, le sort de l’ex-locataire d’un palais Sékoutoureya, Alpha CONDÉ est sur la table du Président de la transition militaire, le Colonel Mamadi Doumbia. Selon nos câbles autorisés, depuis ce lundi matin, deux groupes d’officiers, meneurs du putsch discutent sur le sort d’Alpha Condé. Le Président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbia veut que l’ancien Président Alpha CONDÉ soit jugé par un tribunal ad’hoc qui sera constitué de juges réputés intègres et praticiens orthodoxes du droit. Ce tribunal devra décider du mécanisme juridique et de la peine à le lui infliger. Selon les informations de Confidentiel Afrique, le Président Mamadi Doumbia est dans l’option de garder l’ex-Président sur le sol guinéen jusqu’à la fin de son jugement par le tribunal ad’hoc. Confidentiel Afrique a appris aussi de sources autorisées, que le Colonel Mamadi Doumbia fait face à un autre groupe d’officiers qui voudraient que Alpha CONDÉ soit transféré vers un pays étranger après seulement avoir signé avec le pays d’accueil le protocole de conduite et de non activisme politique auquel l’ex-Président serait astreint. Les discussions sont en cours au moment où nous écrivions ces lignes. Selon nos informations, l’ancien Président Alpha Condé a été transféré hier soir à la résidence de son épouse Djènè Kaba au quartier Landreah, située dans la cité ministérielle. En attendant d’être fixé sur son sort final. Confidentiel Afrique suit de très près le dossier. Nous y reviendrons.

Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)

