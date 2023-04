Village créatif de Dafang – Le dialogue culturel entre la Chine et les Pays-Bas

Le village de Dafang, situé dans le comté de Jinxi de la province du Jiangxi, abrite de vieilles bâtisses des dynasties Ming et Qing. Ces bijoux architecturaux, qui témoignent de l’histoire du village, ont été laissés pendant un certain temps à l’abandon, la plupart des habitants ayant migré vers d’autres contrées à la recherche de meilleures conditions de vie. Grâce à la revitalisation rurale, ces bâtiments historiques ont été sauvés. Des artistes néerlandais, en séjour à Jinxi, ont découvert une similarité entre Dafang et les villages de leur pays. Ils décident de marquer leur présence dans cet endroit qui a retenu leur attention. Des concertations entre le comté de Jinxi et l’Institut néerlandais pour le patrimoine culturel et le marketing débutent et débouchent sur un projet majeur : la création du village créatif néerlandais de Dafang.

La rénovation des vieux bâtiments à l’abandon démarre. Après d’intenses efforts, un village artistique voit le jour. Dans ce village artistique pittoresque, le dialogue des cultures chinoise et néerlandaise est une réalité vivante. En 2019, onze artistes néerlandais ont séjourné à Dafang pendant cinq mois pour vivifier le village à travers plusieurs créations. En arpentant les différents compartiments de ce musée à ciel ouvert, on est émerveillé devant l’immensité du génie artistique qui s’y est déployé. Le village créatif de Dafang a redonné vie à la localité. Des touristes d’horizons divers viennent apprécier non seulement les bâtiments historiques rénovés mais aussi se régaler des œuvres des artistes chinois et néerlandais. Le village créatif de Dafang est l’illustration parfaite que la culture est une dimension importante de la revitalisation rurale à Jinxi. En plus d’être les témoins privilégiés du vécu des hommes, l’histoire et la culture peuvent être des sources de revenu.

(Auteur : Karim Badolo, journaliste de CGTN Français)

Source: https://francais.cgtn.com/

