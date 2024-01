Xi Jinping et Kim Jong Un désignent ensemble l’année 2024 comme l’année de l’amitié entre la Chine et la RPDC

Le président chinois Xi Jinping et le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) Kim Jong Un ont conjointement désigné lundi l’année 2024 comme l’année de l’amitié Chine-RPDC, et ont lancé une série d’activités.

M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), et M. Kim, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président de la Commission des affaires d’État de la RPDC, ont fait cette annonce lors d’un échange de leurs messages de vœux pour le Nouvel An.

Dans son message, M. Xi a souligné que la Chine et la RPDC sont des pays voisins amicaux reliés par des montagnes et des rivières, rappelant que l’amitié traditionnelle entre les deux pays a été forgée par l’ancienne génération de dirigeants des deux partis et des deux pays, cimentée dans la lutte révolutionnaire et continuellement approfondie au cours de l’édification de la cause socialiste.

Ces dernières années, a poursuivi M. Xi, la coopération amicale traditionnelle entre la Chine et la RPDC est entrée dans une nouvelle période historique avec des efforts conjoints.

Les deux parties ont maintenu une communication stratégique étroite, approfondi la coopération pratique, renforcé la coordination et la collaboration dans les affaires internationales multilatérales, fait progresser le développement continu des relations Chine-RPDC, préservé les intérêts communs des deux pays, et maintenu la paix et la stabilité régionales, a ajouté le président chinois.

(Source : Xinhua)

Source : CGTN

