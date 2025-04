Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la Région de San : «C’est un honneur pour notre région d’organiser chaque année ce meeting»

By

L’Essor : Que pensez-vous de la décision de la Fédération malienne d’athlétisme d’organiser chaque année ce meeting à San ?





Colonel major Ousmane Sangaré : En tant que Gouverneur de la région, je salue cette initiative de la Fédération malienne d’athlétisme (FMA) d’instituer ce meeting qui se déroule chaque année à San au stade Marcel Dakouo. Malgré la situation sécuritaire et les conditions climatiques très rudes, les athlètes se sont mobilisés pour participer à la compétition.

Cela traduit la détermination et la volonté des athlètes à se mettre ensemble et c’est un signe d’encouragement pour les autorités, qui malgré les difficultés que le pays traverse, veulent que la jeunesse malienne continue à s’épanouir. Le peuple malien est résiliant et prêt à affronter tous les défis.

Ce meeting est parti d’une initiative de Bakary Touré «Samson» (un ancien athlète, ndlr), les premières éditions ont eu lieu dans la ville sur un petit terrain situé près de la Maison des jeunes, non loin du stade Sékou Dembélé. Beaucoup d’athlètes maliens ont fait leurs premiers pas sur ce terrain, avant de se révéler au niveau national. La Région de San est devenue l’épicentre de l’athlétisme malien et nous sommes heureux d’abriter chaque année l’un des plus grands rendez-vous de la Fédération malienne d’athlétisme.

L’Essor : En tant que gouverneur de la région qu’est-ce que ce meeting représente pour vous ?

Colonel major Ousmane Sangaré : C’était un honneur pour la Région de San d’organiser cette compétition. Depuis mon arrivée ici le 4 février 2021, le gouvernorat participe régulièrement à l’organisation de ce meeting. La collaboration est parfaite avec la commission d’organisation et la Fédération malienne d’athlétisme. C’est le gouvernorat qui assure la sécurité des différentes délégations et nous sommes informés de toutes les décisions prises au niveau de la commission d’organisation pour le bon déroulement du meeting.

L’Essor : Quel message avez-vous pour le monde sportif du Mali ?

Colonel major Ousmane Sangaré : Je félicite les autorités qui sont en train de tout mettre en œuvre pour le développement du sport à travers la construction et la rénovation des stades. L’état fait tout pour mettre des infrastructures adéquates à la disposition des sportifs et en retour, la jeunesse doit mouiller le maillot pour faire honneur au Drapeau national.

A cet effet, je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage à la sélection nationale cadette qui vient de terminer deuxième de la Coupe d’Afrique de la catégorie. Les jeunes ont fait honneur au sport malien à travers leur prestation à la CAN.

