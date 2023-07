L’édition 2023 de la conférence Women Deliver s’est tenue à Kigali (Rwanda) du 16 au 20 juillet. M. André Ndayambaje membre du comité de plaidoyer stratégique de PMNCH, dans une interview donnée le mercredi 19 juillet 2023 via ZOOM, déclare que la conférence a permis à PMNCH et à ses partenaires de porter la voix des jeunes auprès des dirigeants mondiaux, ceci en vue de transformer leurs demandes en changements concrets.

Que peut-on retenir de la participation de PMNCH à la conférence Women Deliver 2023 ?

André Ndayambaje : Je retiens de la participation de PMNCH à la conférence Women Deliver 2023 que les voix des jeunes et des adolescents doivent être placées au centre des processus de prise de décision concernant leur santé et leur bienêtre, leur autonomisation et leur résilience, leur éducation et leurs compétences, ainsi que leur lien avec les gens et la planète.

En tant que plus grande alliance mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents, avec plus de 1400 organisations partenaires dans le monde, la présence de PMNCH à cette conférence mondiale extrêmement importante est cruciale. L’évènement a servi de plateforme importante pour le partenariat afin de faire progresser la santé, les droits et l’égalité des sexes des femmes et des filles.

PMNCH a participé activement à Women Deliver, en co-organisant trois sessions influentes tout au long de la pré-conférence et de l’agenda de la conférence. Ces sessions se sont principalement concentrées sur la promotion du bien-être des adolescents et des jeunes, en répondant à leurs besoins et défis uniques, conformément à la campagne 1,8 milliard de jeunes pour le changement.

Les adolescents et les jeunes du monde entier traversent une période critique et difficile. Il y a actuellement 1,8 milliard de jeunes dans le monde, ce qui n’est jamais arrivé auparavant. Cependant, les adolescents ne reçoivent que 1,6 % de l’aide au développement. Les jeunes sont sous-représentés au niveau mondial et au niveau de la prise de décision, et il est de la responsabilité de chacun de leur offrir des opportunités de participation significative.

Quelles sont les principales préoccupations relatives à la santé et au bien-être des adolescentes et des jeunes femmes qui ont été soulevées par les délégués jeunes pendant les évènements organisés par PMNCH à la conférence ?

André Ndayambaje : PMNCH a co-organisé trois sessions axées sur les jeunes lors de Women Deliver 2023. Le dimanche, la pré-conférence Girls Deliver a été co-organisée par PMNCH et ses partenaires. Lundi, c’était au tour des jeunes lors d’une pré-conférence pour les jeunes – un évènement pour les jeunes, par les jeunes, avec des jeunes sur scène et menant des conversations critiques, qui a été co-créé avec les jeunes leaders de PMNCH. Hier soir, mardi 18 juillet, PMNCH a co-organisé un évènement parallèle afin d’explorer l’apprentissage par l’action collective pour aborder les questions clés liées au partenariat avec les jeunes dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes. Ces évènements ont rassemblé des leaders puissants, dont la lauréate du prix Nobel Malala Yousafzai et l’activiste politique et leader Stacey Abrams, aux côtés d’adolescentes et de jeunes femmes du monde entier, qui ont appelé à des investissements et des interventions globaux pour relever les défis complexes et uniques auxquels sont confrontées les adolescentes dans le monde entier. Nous avons entendu Condolizzarice Akumawah, par exemple, une adolescente camerounaise qui a souligné la nécessité d’augmenter les fonds et le financement pour relever les défis uniques auxquels sont confrontées les adolescentes, tout en insistant sur le fait que les solutions doivent être élaborées par les personnes directement concernées.

L’une des questions clés qui a émergé au cours de nos activités à Women Deliver 2023 a été la façon dont l’intersection du changement climatique avec le bien-être des adolescentes à un impact croissant sur leur santé et leur bien-être. Les adolescentes sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique, les femmes représentant 80 % des personnes déplacées et les jeunes enfants portant un fardeau important de maladies liées au climat. Les conversations ont mis l’accent sur le fait que les jeunes filles ne sont pas seulement préoccupées par l’environnement, mais qu’elles plaident activement en faveur de meilleures politiques et de solutions durables.

Women Deliver a également permis à PMNCH et à ses partenaires de mettre en avant sa campagne 1,8 milliard de jeunes pour le changement, qui vise à amplifier les voix des jeunes et à transformer leurs demandes en changements concrets, sous l’égide des dirigeants mondiaux.

(Khadydiatou SANOGO)

