Dernièrement des évènements tragiques se sont passés à Gossi, quand les FAMa ont affirmé avoir retrouvé les corps d’une dizaine de Maliens couverts de sable près de la base de Barkhane. La France s’est complètement dégagée de la responsabilité des actes barbares imputés à Barkhane par certains, en accusant les FAMa d’avoir commis ces crimes contre leurs propres civils à l’aide des militaires russes.

Les médias français ont diffusé des vidéos que d’aucuns disent falsifiées et truquées afin de détourner l’attention.

Dans une interview avec monsieur le président de l’Organisation des Jeunes Patrons (OJEP) et coordonnateur du Baromètre, Cheick Oumar Soumano, le journaliste entre dans le vif du sujet :

Tout d’abord l’évènement à Gossi, qu’est-ce que vous en pensez ?

« Par rapport à l’évènement de Gossi, moi je pense que les gens ne sont pas dupes, les gens ont compris à la manœuvre pour discréditer notre armée, et y’a aussi heureusement des professionnels dans cette armée-là qui parvienne à répondre par la manière la plus forte donc y’a déjà une enquête qui est mise en place sur cet évènement là et je pense que la population malienne est avec notre armée ».

Pourquoi les Français essaient d’accuser les FAMa et ses partenaires russes ?

« L’armée française a très mal accueilli le partenariat entre le Mali et la Russie, avec tout ce qui a eu sur les dispositions que l’Etat malien a eu à prendre, en montrant sa préférence de partenariat avec la Russie, donc déjà les populations civiles étaient vraiment agacées, dans le sens ou y’avait tout le temps des tueries non seulement de la présence de Barkhane mais aussi de la MINUSMA ».

La compagne de désinformation française est en cours, quelles mesures sont-elles nécessaires de la part du gouvernement malien ?

« Par rapport aux mesures que le gouvernement malien doit mettre en place, je pense qu’il y a une émission qui passe à la chaîne nationale qui donne des informations réelles à la population malienne, il faut que cette émission se fasse comprendre parce que c’est en français, et beaucoup de maliens ne parlent pas Français, donc il faut diffuser ces informations en plusieurs langues et utiliser la langue locale, et il faudrait qu’il y’a des débats sur d’autres chaines sur ces questions-là ».

Quel est votre point de vue sur le réseau des « trolles » (personnes utilisant des faux comptes sur les réseaux sociaux, pour faire de la désinformation) installé au Mali pour inciter les gens à voter pour Macron ?

« Ce qui se passe actuellement en France à l’arrive au second de tour de Macron, les gens sont un peu déçus, parce que tout le monde attendait qu’il y’aura un nouveau président, donc je ne sais pas ce qu’ils ont fait avec les trolles à Bamako, mais quand on regarde les statistiques je pense que c’est un vote fait par africains français, notamment les Maliens qui sont binationaux, car pour eux Marine le Pen ne peux pas faire l’affaire, et ça c’est un peu triste quand même ».

Quelles sont les conséquences ? Est-ce que ce réseau sera utilisé ailleurs pour déstabiliser la situation politique au Mali ?

« Pour la déstabilisation de notre pays, y a beaucoup d’élément, on voit ce qui se passe aux frontières du Burkina et du Niger avec l’installation de la base donc tout est possible, ils pourraient utiliser ce réseaux-là avec la politique en France de Macron, donc je pense que les autorisées maliennes doit être très vigilantes ».

Est-ce qu’on peut dire que l’incident à Gossi est une provocation de la France contre l’armée malienne et ses partenaires russes ?

« Oui, clairement, et je pense qu’il faut diffuser des informations sur nos chaînes TV afin de prévenir la population ».

Source: La Seconde

