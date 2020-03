Une forte équipe de la Fondation du festival sur le Niger a effectué le déplacement d’Abidjan pour participer au Masa 2020 (tenu du 7 au 14 mars). Outre le soutien logistique et humain, la direction du Festival sur le Niger, dans le cadre du circuit Manding a donné l’opportunité à deux artistes maliens de prester aux Show-cases (OFF). Mohamed Doumbia, un des responsables de la Fondation du festival sur le Niger revient sur leur soutien au Masa 2020.

Mali Tribune : Le Marché africain du spectacle d’Abidjan a clos ses portes samedi 14 mars, on aurait appris que le festival sur le Nier a apporté un soutien de taille, peut-on savoir la nature du soutien apporté ?

Pour cette 11e édition ou du moins depuis 2 à 3 éditions, notre présence se justifie par la présence du Circuit manding qui est un consortium de festivals de la sous région comprenant le Masa, le Festival sur le Niger et les Nuits atypiques de Koudougou au Burkina et Abidjan Festival.

Notre présence a trait aux systèmes de sons que les différents festivals de circuit partagent. C’est cet appui technique que nous apportons. C’est ce qui explique la présence de notre équipe avec quelques membres des autres festivals partenaires qui sont là. Nous partageons aussi quelques échanges d’artistes qui vont à Ségou et dans les autres festivals. En dehors de cela, nous accompagnons l’équipe d’organisation du Masa dans l’organisation des shows-cases et des B to B pour une réussite de l’organisation. De manière globale, c’est ce qui explique un peu notre présence à cette 11e édition du Masa.

Mali Tribune : Est-ce qu’on avoir une idée des artistes qui ont presté au Masa et qui sont dans votre écurie ?

M.D. : Nous n’avons pas accompagné d’artistes dans le “In” du Masa. Ce qu’on peut dire, les artistes accompagnés étaient inscrits dans le registre du OFF, dans le cadre du circuit manding. Il s’agit de “korè helen” et Salomé Dembélé. Toutefois, le Mali est représenté par plusieurs autres artistes qui sont présents dans le “In” par la grâce d’autres managers et producteurs du Mali tel que : Bintou Sidibé, Djibril Barry et “Essakane Production” qui ont amené d’autres artistes du Mali.

Propos recueillis à Abidjan par

Amadou Sidibé

