La tenue de la session d’hier dénote de l’attachement des différents signataires à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger

Le Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger (CSA) a tenu, hier, par visioconférence sa 39è session ordinaire. La réunion qui s’est déroulée au siège de la Minusma a été présidée par l’ambassadeur d’Algérie au Mali et président du CSA, Boualem Chébihi. Aux termes de la rencontre, ce dernier a indiqué que cette réunion dénote de l’engagement et de l’attachement des parties maliennes à la mise en œuvre de l’Accord à travers la réalisation de la paix et la réconciliation. «Je crois que sur ce plan, la tenue en elle-même de la session a été importante notamment dans le contexte actuel de la crise sanitaire que traverse le monde», a souligné le président du CSA.

Parlant des grandes conclusions consensuelles prises lors des travaux, le diplomate algérien dira qu’elles ont concerné surtout les aspects institutionnels et ceux de défense et de sécurité de l’Accord.

Sur les questions institutionnelles, Boualem Chébihi a félicité le Mali pour la tenue des élections législatives avec la participation de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et de la Plateforme. Le président du CSA s’est ensuite réjoui de la reprise et de l’accélération, sous l’égide du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, de l’opérationnalisation des Régions de Taoudénit et Ménaka et des Cercles d’Almoustrat et d’Achibogho. Concernant les questions de défense et de sécurité, le diplomate algérien a annoncé que l’engagement a été renouvelé pour que le processus de DDR (Démobilisation, Désarmement et Réintégration) soit accéléré. Mais aussi pour que l’autorité de l’État soit réinstallée et rétablie dans toutes les régions, le plus rapidement possible et de manière effective.

