Mountougoula, le 26 janvier 2024, une foule immense, des grands jours, a pris d’assaut le site de la nouvelle cité de la gendarmerie, sise à Mountougoula, située à quelques encablures de Bamako. Placée sous la haute présidence du ministre de l’Intérieur et de la Protection Civile, ces logements répondent au souci des nouvelles autorités de donner un abris à chaque militaire. La cérémonie officielle de remise a enregistré la présence du directeur régional de la gendarmerie Moussa Toumani Koné, du maire de la commune de Mountougoula Daouda Diarra, du chef d’état-major de la garde nationale, du président du Conseil d’administration de la Mutuelle de la gendarmerie Alpha Yaya Sangaré.

On notait également la présence des représentants de la BMS-sa, banque partenaire, de la BNDA, d’ORA Bank, de la BICIM, de l’ACI, de l’Office malien de l’habitat, de la SOMAGEP, sans oublier le PDG Adama Bagayoko et la directrice de la SOPROMAC-BTP, de même que des notabilités, de nombreux gendarmes et invités.

Le tout sous les notes musicales de la fanfare nationale agrémentées par la prestation du comédien humoriste Souleymane Kéïta dit Kanté dont la prestation, mesurée à l’applaudimètre, a tenu en haleine l’assistance. Cet ensemble était encadré par un imposant dispositif et cordon sécuritaire. Mountougoula a vécu.

Après Kati-Kambila, où plus de 1000 logements sociaux ont été construits pour les militaires, Banankoro qui abrite, déjà, 220 logements, les logements sociaux de Fana, Kangaba, Yanfolila, l’honneur revient à Mountougoula d’accueillir 250 nouveaux logements pour la gendarmerie avec des maisons haut standing et une architecture digne des grandes villes.

Après le cérémonial d’accueil et les usages traditionnels, Sekou Moussa Kéïta, chef de la section communication à la gendarmerie nationale et maître de cérémonie a planté le décor dans un climat convivial et fraternel. C’est ainsi qu’il a révélé que les logements économiques de la Mutuelle de la gendarmerie sont fondés sur la valeur fondamentale et l’entraide qui caractérisent ce corps.

Dans son discours, le Maire de Mountougoula Daouda Diarra s’est réjoui du choix de sa commune, désormais mise en valeur, pour accueillir le site. Selon lui, Mountougoula, qui abrite, déjà, le siège de la nouvelle brigade de la gendarmerie, se voit renforcée en matière sécuritaire.

Quant au président du conseil d’administration de la Mutuelle le colonel Alpha Yaya Sangaré, il s’est dit satisfait du partenariat entre la Banque malienne de solidarité et la société de production des maisons construites (SOPROMAC-BTP).

Parlant au nom du Directeur de la BMS-SA, docteur Lanfia Koïta empêché, Fousseyni Sidibé, a indiqué que c’est avec fierté et plaisir qu’il prend la parole avant de magnifier les relations de partenariat qu’il qualifie de sérieux et de responsables avec la SOPROMAC. Il a déclaré que la réalisation de ce projet a résisté aux affres de la pandémie du COVID-19 et des sanctions injustes et illégales qui ont impacté considérablement sur le coût de revient des matériaux de construction. Il s’est dit conscient des sacrifices consentis par le corps de la gendarmerie pour la sécurité de notre pays. Et, au nom du directeur, il a réitéré l’engagement de la banque aux côtés de la Mutuelle et de la SOPROMAC. c’est logiquement qu’il a lancé un mot d’ordre de gratitude à l’endroit des architectes et ingénieurs pour leur professionnalisme et aux ouvriers pour leur talent et persévérance.

L’apothéose de cette présentation, c’est le discours du directeur régional de la gendarmerie Moussa Toumani Koné lequel axera sa présentation sur l’entraide, l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et les maisons elles-mêmes qui constituent, à ses yeux, un joyau architectural réalisé par la SOPROMAC avec l’apport financier de la banque solidaire. Selon lui, ces logements représentent l’espoir et la dignité pour les bénéficiaires. C’est très comblé de joie, qu’il a demandé au maire d’accueillir les nouveaux arrivants. Et de saluer le président du conseil d’administration de la Mutuelle pour son engagement aux côtés de sa corporation.

Puis, la fête pouvait commencer avec l’intervention du Président directeur général de la SOPROMAC-BTP, Adama Bagayoko pour qui la cité dite économique s’est transformée en logements de standing, non sans peine, avec la persévérance du président de la Mutuelle qui se déportait, chez lui, nuitamment, et à des heures tardives, pour faire des suggestions. A en croire Bagayoko, l’électrification qu’il redoutait tant est bien visible de même que l’adduction d’eau. Bienvenue dans la cité, semblait-il dire, avec une gratification accordée à la BMS-SA, son partenaire de coeur et de raison avec en prime 7.500 logements bâtis. Quelle confiance !

Et le dernier mot est revenu à la directrice Doussou Adama Bagayoko qui a fait un exposé succinct sur les logements sociaux répartis en F3 et F4. Le premier (F3) au nombre de 100 dispose de 2 chambres, 1 salon, 2 toilettes et 1 cuisine interne. Quand au second de type F4 (150 au total), il est composé de 3 chambres, 1 salon, 2 douches internes, 1 cuisine interne. Tous ont un réseau électrique interne. C’est avec satisfaction qu’elle a conclu ce discours importantissime en remerciant la BMS-SA pour son accompagnement.

Au total, c’est l’architecture des maisons qui a émerveillé toute l’assistance. Mieux, chaque toit était bâti à hauteur de souhait à telle enseigne que, tous se valaient. Du grand art !

Cette inauguration a pris fin avec les chansons de bravoure de la fanfare nationale. Comme quoi, l’armée joue son rôle même en dehors du champ de bataille. Bravo donc à SOPROMAC-BTP !

Réalisation des 250 logements de Mountougoula :

“La SOPROMAC est au service du Mali”

Je suis Doussou Adama Bagayoko, Directrice générale de la SOPROMAC Immobilière. Nous sommes très fiers et honorés avec cette remise officielle. Nous sommes à notre deuxième programme de logements avec les gendarmes, notre premier projet étant celui des 220 logements de Banankoro. Aujourd’hui, c’est 250 et nous en espérons d’autres.

Il faut aussi se rappeler qu’on a, déjà, travaillé avec les forces armées et de sécurité dans le cadre du programme des 1000 logements de Kati-Kambila. Donc, nous ne sommes pas à notre première expérience avec les militaires.

Concernant l’architecture, elle a été réalisée par notre bureau. Pour ce qui est de la BMS-sa, elle est notre partenaire financier, on espère vivement d’autres programmes.

Relativement aux travailleurs, je leur demande la cohésion et de ne manager aucun effort pour fournir un travail de qualité. Je leur conseille aussi la formation.

Le constat, aujourd’hui, est qu’on s’améliore après chaque prestation. Cela me réconforte. La SOPROMAC est au service du Mali, à l’image de son PDG qui se veut bâtisseur de ville. La SOPROMAC est tout simplement au service du Mali.

“Ce partenariat est une bonne initiative”

Je m’appelle Aminata Doussou Bagayoko. Je suis la fille du promoteur immobilier. Ce partenariat est une bonne initiative pour toutes les parties prenantes au programme des logements notamment la BMS-sa, la Mutuelle de la gendarmerie et la SOPROMAC. Laquelle, j’espère, est là pour accompagner tout le monde. Tout le monde est la bienvenue. C’est une société qui intervient même pour aider les personnes à trouver un financement. SOPROMAC Immobilière mérite respect en raison de ses réalisations. Elle est présente un peu partout à travers le Mali (Yanfolila, Fana, Dioïla, Kangaba, Koutiala…). Je souhaite une bonne continuation du programme dans les années à venir. Vive la SOPROMAC-BTP.

“Notre objectif est l’épanouissement des villes maliennes”

Je m’appelle Nènè Safiatou Koné, je suis assistante personnelle du docteur Adama Bagayoko, Président directeur général de la SOPROMAC Immobilière. Mon souhait est que les bénéficiaires puissent tirer profit de ces logements. Bienvenue à eux. Nous sommes contents et satisfaits de ce bel ouvrage.

Ici, à notre arrivée, c’était la brousse. Mais, aujourd’hui, c’est une ville. La SOPROMAC veut un toit pour chaque Malien.

Après Mountougoula, Banankoro et Kambila, notre société est à encourager. Il faut savoir que nous sommes à plus de 7000 logements sociaux. Ce qui est remarquable et encourageant.

Mountougoula est une prouesse. Nous avons bâti une nouvelle ville. Le site de Mountougoula est la réalisation d’un de nos objectifs, à savoir l’épanouissement des villes maliennes. Nous travaillons pour l’avenir et nous militons pour l’intérêt général des Maliens, pas seulement pour les porteurs d’uniformes, mais pour tous les Maliens. Nous sommes quand même et avant tout une entreprise de BTP.

“La présence des gendarmes va renforcer la sécurité de ma commune”

Je suis Daouda Diarra, le Maire de la Commune rurale de Mountougoula. Ces logements viennent à point nommé et rehaussent l’éclat de ma commune. Rien que par leur nom, la présence des gendarmes, dans ces logements, renforce la sécurité de ma commune. Leur présence va être dissuasive contre les bandits qui pullulent, ça et là. La peur va changer de camp. C’est plutôt les vagabonds qui seront en insécurité. Je demeure convaincu que la simple vue des porteurs d’uniforme va les effrayer, eux, qui ont trouvé leur nid, ici.

Ces logements peuvent également créer de l’emploi indirect. Il faut se rappeler que ce sont nos jeunes qui ont été utilisés pendant la construction de ces logements. Toute chose qui est à mettre à l’actif de la SOPROMAC qui fait un bon travail, au quotidien. J’apprécie personnellement la qualité du travail abattu. Surtout qu’elle a contribué à donner plus de visibilité à ma commune.

“SOPROMAC-BTP donne une bonne image à notre pays”

Je suis Madame Maïga Maïmouna Berthé. Je suis initiatrice des dessins et plans des bâtiments que vous voyez. Je remercie les uns et les autres qui se sont engagés pour la matérialisation du chantier. Les maisons F3 sont composées de 2 chambres, 1 salon, 1 cuisine intérieure et 2 toilettes, bâties sur 89 mètres carrés. Quant aux F4, elles sont constituées de 3 chambres, 1 salon, 2 toilettes internes et 1 cuisine intérieure avec une superficie de 117 mètres carrés. Je suis à la fois au bureau et au chantier. Je le fais pour superviser le travail avec les autres cadres. Je remercie les techniciens grâce à qui ce travail fut une réalité. Vu la construction et la façade, ce n’est plus un logement social, mais une maison standing avec le pavé, l’alu et une cour aménagée.

Mon souhait est tous les agents de la SOPROMAC se donnent la main, comme toujours, pour son devenir car la société est engagée pour donner une bonne image à notre pays.

Je suis Oumar Diakité. Je suis le comptable de la SOPROMAC Immobilière-sa. Je suis très heureux que ce jour soit. Car construire 250 logements, de ce standing, dans les conditions actuelles, c’est vraiment une prouesse technologique de la société. Je salue la BMS-sa, notre partenaire financier. Je salue aussi la Mutuelle de la gendarmerie pour sa constance et sa confiance renouvelée. SOPROMAC est un exemple de développement parce qu’elle crée des villes, des quartiers. Je salue le chef de chantier, le jeune Kola Cissé pour sa persévérance. Je remercie également le PDG Adama, la DG Doussou Bagayoko, eux, qui ont fait confiance en la jeunesse laquelle s’est battue pour un si beau résultat. Une jeunesse qui met son talent et sa compétence au service de la société. Cette jeunesse a, déjà, réalisé 220 logements pour cette même corporation à Banankoro. Nous prions Allah pour son assistance !

