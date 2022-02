Ultime aspiration du peuple, la gouvernance vertueuse est l’éternel crédit d’espoir que le malien a toujours accordé à tous ceux qui se sont retrouvés au plus haut sommet de l’Etat jusqu’à ce qu’ils cheminent en sens inverse.

En effet, s’il est de notoriété publique que la probité en gouvernance est la promesse de tout gouvernement à son peuple, au Mali, avec les secousses anti-corruption ayant fait trembler l’Etat dans ses fondations par l’entremise d’arrestations crues impossibles mais également des discours promettant l’éradication des inégalités sociales et un nivellement considérable des niveaux de vie, on prédestinait l’actuelle période transitoire à tout sauf des histoires de pot-de-vin ou autres malversations. Les irrégularités et anomalies dans l’attribution des logements sociaux sont venues causer le réveil brutal des optimistes qui avaient relégué aux calendes ces agissements tant décriés sous les régimes précédents.

Sans s’attarder sur les nombreux détails notoires de cette insondable affaire qui continuera longtemps de nous tenir en haleine, il convient cependant de reconnaître que les feux tricolores du sinceromètre de la population n’est plus loin d’être à l’orange vis-à-vis des autorités actuelles, au regard des zones d’ombres qui entourent l’attribution de ces logements sociaux. En tout état de cause, si l’image de la Transition, qui bénéficie d’un rare soutien populaire, n’en est pas totalement ternie, il serait très dangereux de croire, comme un certain Mountaga Tall, que cette affaire n’est qu’une tempête dans un verre d’eau. La méfiance de la population à l’égard de ses autorités est comme une maladie incurable qui commence toujours dans une partie du corps et qui, faute de traitement, se métastase par la suite dans tout l’organisme.

Somme toute, la Transition dite de refondation, de l’imperturbable patriote Assimi Goita, gagnerait à faire oublier avec tact cette sombre affaire d’attribution des logements sociaux au risque de ne plus incarner le changement qu’attend le peuple malien assoiffé d’équité sociale.

Ousmane Tiemoko Diakité

Commentaires via Facebook :