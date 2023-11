Mali : Le Conseil du district de Bamako dirigé par Adama Sangaré dissout

Au Mali, le Ministre d’Etat, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, le Col Abdoulaye Maiga, a annoncé hier soir la dissolution du conseil du district de Bamako et les conseils communaux des communes II et IV. Le ministre justifie cette décision par une rupture de services rendus aux populations et des irrégularités financières constatées dans leur gestion.

Nouveau coup dur pour le maire adémiste, Adama Sangaré, qui dirigeait le conseil du district de Bamako depuis 2009. Incarcéré depuis plusieurs mois, l’inamovible maire vient de voir le conseil du district sous ses ordres pendant près d’une décennie et demie dissout par le ministre d’Etat, ministre de l’administration et des collectivités territoriale le colonel Abdoulaye Maïga. Les conseils communaux des communes II et IV du district de Bamako sont également concernés par cette mesure du gouvernement. La dissolution de ces trois collectivités territoriales du district est une manière pour le gouvernement de prendre les mesures idoines pour assainir la gestion du District de Bamako et des Communes II et IV du District de Bamako. « Le Conseil des Ministres, sur proposition du ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a procédé à la dissolution de leurs Conseils conformément aux disposition de la Loi 2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales et la Loi n°2023-005 du 13 mars 2023 portant Statut particulier du District de Bamako », a annoncé le communiqué du conseil des ministres du mercredi 22 novembre 2022.

Le Ministre d’Etat, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement n’est pas tendre avec les trois collectivités du district. Il leur reproche de la mauvaise gestion administrative et financière occasionnant une incapacité à assainir les finances et les comptabilités et à rendre un service adéquat. « Ces dissolutions interviennent suite à la rupture des services rendus aux populations en matière d’assainissement et des irrégularités constatées dans leur gestion administrative, financière et comptable », a indiqué le ministre colonel Abdoulaye Maïga. La mairie du district de Bamako, les Communes II et IV du District de Bamako ont pendant leurs mandats été toutes inquiétées par la justice à cause de la mauvaise gestion des finances. Le maire du district et celui de la commune II ont tous d’ailleurs été arrêtés puis placés sous mandat de dépôt.

Après cette dissolution, le ministère de tutelle a annoncé que « une délégation spéciale sera nommée sans délai au niveau de chacune de ces Collectivités territoriales pour remplir les fonctions des Conseils de Collectivités territoriales ». Il faut noter que le mandat des conseils communaux de la commune II et IV sont arrivés à terme depuis 2021. Leur mandat a été deux fois prolongé en raison de six mois conformément à la loi. Ces deux prolongations épuisées, le ministre de l’administration du territoire a pris la Loi 2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales permettant de nommer des délégations spéciales à la tête des collectivités qui gèrent mal. La mairie du district a bénéficié également d’une mesure similaire grâce à la Loi n°2023-005 du 13 mars 2023 portant Statut particulier du District de Bamako.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

