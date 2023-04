Moov Africa/Mairie du District de Bamako : Signature de partenariat

Le partenariat signé entre Moov Africa et la Mairie du District le jeudi 6 avril 2023 concerne le paiement des vignettes des engins à deux roues via Moov Money. Il s’agit de mettre à la disposition des usagers des engins à deux roues, un outil leur permettant de faire les paiements de leurs vignettes via Moov Money. La délivrance de la vignette physique est faite par la mairie.

Cette solution de paiement via Moov Money fluidifiera la gestion des paiements des vignettes pour les administrateurs de la mairie et facilitera l’accès à la vignette aux usagers. Elle constitue une amélioration du mécanisme de collecte des taxes et permettra de diminuer considérablement les manques à gagner liées à l’évasion fiscale sous différentes formes.

Aussi, des outils de gestion simplifiée et de contrôle seront disponibles pour les travailleurs de la mairie. L’interfaçage entre les deux plateformes devra permettre le bon fonctionnement de ces outils notamment en termes de rapprochements des paiements effectués par les usagers.

En outre, Moov Africa, en sa qualité d’entreprise citoyenne engagée dans l’accompagnement des autorités pour la mise en place des moyens digitaux au profit de l’administration et des usagers, envisage d’autres pistes de collaboration avec la mairie à savoir :

La mise à disposition du réseau mobile de Moov Africa Malitel pour permettre l’accès USSD aux agents de contrôle afin de leur permettre d’interroger par USSD la base de la mairie lors des opérations de contrôle.

L’envoi de messages d’information par SMS aux usagers et des alertes sur les délais de paiement ou sur le trafic routier

La fourniture d’accès Internet aux démembrements de la mairie devant avoir accès à sa plateforme.

L’extension de la présente convention aux autres types de taxes.

Complément d’information

La mairie du district, à travers l’Agence de Développement régional (ADR) de Bamako a rencontré les responsables de Moov Money pour échanger sur la possibilité d’une collaboration. La Mairie souhaite mettre en place une solution de paiement via mobile des vignettes des engins à deux roues. Cette solution est une composante et fait partie intégrante du projet africain de réseaux de villes intelligentes (ASTON : African Smart Town Network) dont Bamako est membre.

La réunion consistait à faire une présentation de cette solution et à identifier les axes de collaboration entre la mairie et Moov Africa Malitel dans le cadre de la mise en place de cette solution pour un départ et sur toutes les autres composantes et possibilités qui viendront par la suite.

A la suite de la présentation, les points suivants ont pu être soulignés :

La mairie/ADR souhaite avoir une solution de paiement mobile pour permettre aux usagers des engins à deux roues de payer les vignettes en ligne via leurs comptes Moov Money. Pour cela, un interfaçage est nécessaire entre les deux plateformes. A noter que la mairie/ADR travaille déjà avec un partenaire technique pour la mise en place de sa plateforme qui contiendra la base de données des usagers.

La mairie/ADR souhaite, à travers cette solution, fluidifier la gestion des paiements de vignettes pour les administrateurs et faciliter l’accès à la vignette aux usagers. Pour cela, des outils de gestion simplifiée et de contrôle seront disponibles pour les travailleurs de la mairie. L’interfaçage entre les deux plateformes devra permettre le bon fonctionnement de ces outils notamment en termes de rapprochements des paiements effectués par les usagers.

La mairie/ADR souhaite la mise à disposition du réseau mobile de Moov Africa Malitel pour permettre l’accès USSD aux agents de contrôle afin de les permettre d’interroger par USSD la base de la mairie lors des opérations de contrôle.

La mairie/ADR souhaite également que la solution de Moov Africa Malitel contienne les possibilités d’envois de message d’information par SMS aux usagers, de faire des alertes sur les délais de paiement ou sur le trafic routier

La mairie/ADR a informé que ses démembrements qui doivent avoir accès à sa plateforme, auront besoin d’accès Internet. Aussi, elle a informé que le projet pourrait s’étendre aux autres types de taxes.

La mairie/ADR a souhaité avoir au final une offre de la part de Moov Africa Malitel pour couvrir ces besoins ci-dessus indiqués.

Moov Africa Malitel a indiqué être très intéressé par le projet et a souhaité être le partenaire de la mairie/ADR pour ce projet et l’ensemble des aspects autour

