Ismaïl Ballo dit Ballody concepteur “stars blon” : “La suite logique de Maxi Tour School”

Après la 1re édition de “Star Blon”, “Vestibule des stars”, concours musical entre les jeunes, l’initiateur de l’événement, Ismaïl Ballo dit Ballody, nous parle des raisons et l’objectif de ce concours. Il est néanmoins concepteur de Maxi Tours School qui est à ses 20 ans d’existence.

“Blon, veut dire, vestibule. Chez nous, le vestibule est le siège des vieilles personnes. Les gens passent par le vestibule pour accéder à la cour d’une maison. Les vieux assis, dans le vestibule, observent et étudient les jeunes gens qui passent. Et ils leur prodiguent des conseils pour les aider”, explique Ballody. Pour dire que c’est ce vestibule, cet observatoire, qui est créé mais cette fois-ci, pour des stars. C’est pourquoi, nous avons ajouté le mot “star”.

Aux dires de Ballody, tout le monde peut participer à “Star Blon”. “Ce n’est pas seulement le Malien. Ce n’est pas seulement pour quelques personnes. C’est pour tout le monde. D’autres pays et d’autres continents peuvent s’inscrire à ce concours et remporter le prix. Tous les genres musicaux sont autorisés. On peut chanter une chanson occidentale. On peut chanter une chanson américaine. On peut chanter dans toutes les langues et dans tous les genres musicaux”, fait-il savoir.

A en croire Ballody, “Star Blon” est une initiative qui vise à faire la promotion de la culture malienne. “C’est pour que les gens puissent venir voir la culture malienne. Venir connaître la culture malienne et s’imprégner de la culture malienne. C’est une manière de faire la promotion de la culture malienne et de la valoriser. ‘Star Blon’, c’est le vestibule des stars”.

A C.

Commentaires via Facebook :