Dans l’entretien qui suit, l’artiste Mohamedoun Ag M’Beyri dit Abba, nous parle de son nouveau groupe artistique ‘’Aïtima’’, les raisons qui l’ont fait quitter le groupe Imrhan de Tombouctou et ses nouveaux défis pour la musique.

« Aïtima », « les frères », en langue tamasheq, est le nouveau groupe artistique et musical de l’ancien membre du groupe Imrhan de Tombouctou, Mohamedoun Ag M’beyri dit Abba. Il a quitté le groupe Imrhan avec quelques membres pour créer ‘’Aîtima’’. Un tout nouveau groupe musical malien.

Tout d’abord, Mouhamedoun Ag M’beyri précise, qu’il n’y a pas eu de malentendu entre lui et les autres membres du groupe. A ses dires, ils sont juste devenus, un peu nombreux pour un seul groupe. Lui et quelques autres membres du groupe Imrhan, ont décidé de créer le groupe Aïtima. Il n’y a eu aucun malentendu, signe-t-il.

L’autre raison sifflée par Abba, était aussi qu’une grande partie du groupe Imrhan, est déjà établie à l’extérieur, en Europe. Cela était devenu une sorte de handicap et il fallait un groupe ici au Mali et travaille ici. « Sinon, il n’y aucun problème entre mon oncle Mohamed Issa (leader du groupe Imrhan), et moi, son neveu », a-t-il affirmé.

‘’Aïtima’’, c’est pour dire qu’on reste toujours des frères puisque dans le groupe où on était, on était encore des frères donc c’est pour rester toujours des frères qu’on a utilisé ce nom ‘’Aïtima’’. Il fait savoir qu’il y aura un grand changement avec le nouveau groupe car le groupe pourra beaucoup travailler et pourra fortement contribuer à l’enrichissement de la culture musicale malienne.

C’est une note musicale et un message de paix que l’entretien entre le journal Mali Tribune et l’artiste Mouhamed Ag M’beyri dit Abba, a pris fin. Un message pour ses fans où il leur demande, souhaite et les supplie de rester fidèles, de rester soudés pour la paix et la cohésion et le bon vivre ensemble de rester dans la paix.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :