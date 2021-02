Le projet « LES VOIES (X) DU SAHEL » vise à renforcer la compréhension du récit des peuples du Sahel dont la réalité contemporaine est quotidiennement confrontée au « Conflit et à la mobilité ». Le projet s’articule autour de 5 pôles (Mali, Mauritanie, Niger, Burkina-Faso et Tchad). Il se base sur un exercice de pratique solidaire en réseaux, de visibilité et d’interventions itinérantes d’informations, de formation mais aussi de création, productions et diffusions de contenus. Son objectif principal est de contribuer à une meilleure compréhension des réalités africaines.

Conçu par le rappeur, producteur et activités, le mauritanien Kane Limam Monza, pour promouvoir la parole africaine dans le cadre de la saison Africa 2020 et de réconcilier le propos autour de la guerre, la pauvreté, les maladies, la migration ou encore « les » transitions écologiques afin de contribuer à rendre l’impossible possible et à redoubler d’efforts par la voix des artistes avec un message africain, par les africains en collaboration, pour la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’Homme.

Le projet se décompose en plusieurs volets : mise en Scène d’un Journal -Théâtre Rappé, identification de points focaux régionaux et organisation d’un concours photo, organisation de résidence de créations : La Rencontre régionale, organisation de représentation en France “LES VOIES (X) DU SAHEL” , production d’un film court métrage

VOIES (X) DU SAHEL est un acte panafricain d’intégration régionale pour le dialogue interculturel, les brassages et vise à promouvoir l’innovation artistique. Cette action de la société civile issue des cinq (5) pays qui représentent le G5 SAHEL se veut comme une réponse par la culture et les arts, aux problématiques qui minent la région et ses populations.

VOIES (X) DU SAHEL est aussi un plaidoyer fort pour répondre aux besoins de développement (gouvernance, sécurité, résilience économiques, infrastructures…etc.), il est nécessaire d’impacter les partenaires mais aussi les populations pour les informer : La culture est un des meilleurs leviers de sensibilisation mais aussi de changement.

VOIES (X) DU SAHEL vise à affirmer davantage la culture du vivre ensemble par le « faire ensemble » en réalisant des activités de terrain et en mettant en place des collaborations innovantes d’éducation populaire par les arts. Vulgarisant les messages à la fois au niveau régional, Continental et international, VOIES (X) DU SAHEL aspire à répondre de manière efficace, unique et exclusivement culturelle aux défis de sécurité dans la région, en se basant sur l’humain.

Parmi les artistes qui jouent chacun un rôle important des protagonistes de la crise de la région, il y’a : Hawa Maïga (La femme du nord / Mali),Malika La Slamazone (La Griotte/BurkinaFaso), MissyCrazy (La Réfugiée / Tchad) , DJ Zeyna (La Voyante /Sénégal) , Daré (Le Berger/ Niger), Tal B (Le Djihadiste/Mali) , Benaflow (Le Féticheur / Mali) , Mister X (Le Crieur/ Mauritanie) , Lass RT (Le Rebel/ Mauritanie).

Les voies (x) du Sahel est un projet de Assalamalekoum Cultures en collaboration avec Laplace soutenu par l’Institut français de Paris et l’AFD dans le cadre de la saison Africa 2020. La mise en scène et la direction artistique est assurée par Monza.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

