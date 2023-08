Primature : Sidiki Diabaté reçu par Choguel Maïga

Le Premier ministre a reçu, lundi 21 août 2023 l’artiste chanteur Sidiki Diabaté. La visite s’inscrit dans le cadre du concert exceptionnel que donnera l’artiste à Bercy en France.

Sidiki Diabaté est venu pour présenter l’initiative au chef du gouvernement et solliciter son accompagnement, ses bénédictions et par là, l’accompagnement de tout le Mali. Selon le responsable artistique de Sidiki Diabaté, le concert à Bercy, prévu pour le 17 novembre 2023 est né du constat, qu’au Zénith avec 7000 places, où il avait joué, il y avait plus de monde à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Les maliens de l’extérieur ressentent sans nul doute, le besoin de se reconnecter à leur culture. Il s’agira pour l’artiste de faire entendre la culture malienne, la voix du Mali. Ce projet de concert est en effet le signe de la révolution culturelle au Mali.

“On est très fier de vous”, a déclaré le chef du gouvernement. Il a ainsi félicité l’artiste pour l’engagement dans le rehaussement du Mali à l’échelle internationale. Il a vivement salué les sorties de Sidiki Diabaté sur la scène internationale tant dans la sous-région comme à Ouaga ou à Abidjan, que dans le monde. Il a également fait un arrêt sur l’enjeu géopolitique. Pour mieux présenter la situation à celui que le Premier ministre considère comme un ambassadeur de la culture malienne.

“L’art transcende les politiques, a fait remarquer Choguel Kokalla Maïga. L’artiste travaille pour le peuple. A Bercy, le monde entier écoutera Sidiki Diabaté et saura que le Mali veut la paix”, a-t-il souligné avant de réaffirmer le soutien du gouvernement au projet du prince de la Kora, sans oublier de rappeler les principes de souveraineté de l’Etat malien. Pour finir, le chef du gouvernement a invité les maliens et les africains d’Europe et d’ailleurs à se mobiliser pour la musique Manding, pour la culture malienne.

Source Primature

