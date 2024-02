C’est la musicienne/chanteuse malienne, Virginie Dembélé, qui a été choisie lors des «Show Cases» de la 10e édition du Festival «Spot on Mali Music» (du 12 au 13 janvier 2024) pour représenter le Mali au «Spot à Aarhus 2024» (Danemark). Elle a ainsi l’opportunité de participer à plusieurs manifestations artistiques en Scandinavie. C’est un nouveau tremplin qui s’offre à cette talentueuse et engagée jeune artiste, chanteuse, instrumentiste, auteure-compositrice et interprète pour faire un pas précieux dans le showbiz mondial.

Virginie Dembélé ! Le feu follet de la scène musicale malienne ! Tel est le choix des «Show Cases» de la 10e édition du Festival «Spot on Mali Music» (du 12 au 13 janvier 2024 à la Maison des jeunes de Bamako) pour représenter le Mali au «Spot à Aarhus 2024», au Danemark. L’opportunité lui est ainsi offerte de participer à plusieurs manifestations artistiques en Scandinavie. Autrement, c’est un nouveau tremplin qui s’offre à cette talentueuse et engagée jeune artiste, chanteuse, instrumentiste, auteure-compositrice et interprète pour faire un pas précieux dans le showbiz mondial. Et cela après s’être imposée dans le paysage musical voire artistique au Mali.

A ce sujet, il faut rappeler que Virginie a été, entre autres, lauréate de «Talent de cité» du Mali en 2015. Une compétition initiée par le centre culturel Korè de Ségou. Cette bête de scène, rossignole et excellente danseuse, a également été lauréate du prix «Music against child labor» (la musique contre le travail des enfants) en 2021. Un concours international de musique organisé par l’Union européenne (UE). La jeune carrière de Virginie est marquée par de nombreuses collaborations (à l’échelle nationale, africaine et internationale) avec des stars comme Koko Dembélé, Rokia Traoré, Toumani Diabaté, Salif Kéita… En leur compagnie, elle a sillonné le monde, notamment la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Angleterre, le Canada, l’Australie, la Lituanie, les Etats-Unis…

En 2020, elle a décidé de prendre son destin en main en se concentrant sur sa propre carrière solo. Cela s’est concrétisé par son tout premier album intitulé «Wilé» sorti le 22 juillet 2020. Un opus tradi-moderne avec un fond musical basé sur un rythme bwa, le tendoro, et le blues africain. Une œuvre bien accueillie par les critiques pour qui elle «inspire sur différents sujets d’actualité, comme la paix dans un Sahel déchiré par l’insécurité, la protection de l’environnement et un hommage à la femme». Invitée sur «TV5-Monde» en août 2023, elle est alors présentée comme «une des voix de la jeune génération de la chanson malienne» avec une musique tradi-moderne qui «rend hommage à la diversité culturelle et linguistique de son pays».

Selon la jeune artiste elle-même, «Wilé parle de la vie entrepreunariale de la femme… C’est un mélange de blues africain fusionné au rythme du tendoro. Wilé est un cri dans le Sahel pour un développement harmonieux dans la paix et la sécurité et aussi un message pour la sauvegarde de l’environnement». Avant cet album, l’auteure, compositrice et interprète s’était distinguée par plusieurs singles à succès. Elle chante aussi dans le projet «Kirina» du grand danseur et chorégraphe Serge Aimé Coulibaly. Présidente de l’association culturelle et artistique «Sio Nou Sin», Virginie Dembélé est également auteure de musique et musicienne dans le spectacle théâtre et musique confidence 2020 d’Adama Traoré d’Act7 Mali.

Il faut rappeler que la 10e édition du festival de musique «Spot on Mali» s’est déroulée du 12 au 13 janvier 2024 à la Maison des jeunes de Bamako sur le thème : «Mali kèra anw ta ye» ! Littéralement : le Mali est devenu nôtre ! Et c’est la diva malienne, Oumou Sangaré, qui était cette année la marraine de l’événement. Durant les deux soirées festives, dix jeunes artistes maliens avaient presté en live pour arracher leurs tickets auprès des acteurs culturels internationaux venus spécialement assister à l’événement. Organisée depuis dix ans, cette manifestation artistique vise à ouvrir la scène internationale aux jeunes artistes talentueux, musiciens et chanteurs du Mali. Ce festival est sponsorisé par l’ambassade du Danemark au Mali.

Moussa Bolly

