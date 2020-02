Le Président de la république, Ibrahim Boubacar Kéita, serait dans une logique de confier le secrétariat général de la présidence à son conseiller spécial et porte-parole, Mamadou Bakary Sangaré dit Blaise.

Fidèle parmi les fidèles du Président IBK, ce n’est pourtant pas cette fidélité qui explique cette promotion inattendue. En effet, le Président de la commission des lois de la législature sortante, Zoumana N’TjiDoumbia, est candidat dans la circonscription électorale de Bougouni, le bastion électoral de Mamadou Bakary Sangaré dit Blaise et son CDS. Alors qu’un duel entre Blaise et son ex secrétaire général est en perspective, IBK, à en croire nos sources, aurait jeté son dévolu sur Blaise pour lui confier une autre mission. C’est dire que le Président de la République compte sur Zoumana N’Tji pour conduire son nouveau projet référendaire qui sera déposé sur la table de la 6e législature dès sa rentrée. Pour ce faire, il faut que ce dernier soit d’abord réélu. Et avec un Blaise comme adversaire à Bougouni, le sort du député sortant serait presque scellé. Cette nomination, si elle se concrétise, va laisser un boulevard vide devant Zoumana N’Tji en tandem avec Bakary Togola.

Le poste de Secrétaire général de la présidence de la République faisant partie de ses rêves, tout porte à croire que Mogotigui acceptera cette nouvelle offre du chef de l’Etat.

Wait and see

Amidou KEITA

Commentaires via Facebook :