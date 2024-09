Abdoulaye DIOP devant l’ONU: les sponsors du terrorisme doivent être traduits devant la justice

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, Abdoulaye DIOP, a relevé, ce dimanche 22 septembre devant la tribune des Nations Unies la nécessité de traduire devant la justice les sponsors du terrorisme. En effet, contrairement au principe de l’ONU, il y a notamment l’Ukraine qui a affirmé son soutien aux terroristes opérant dans le nord de notre pays.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de notre pays a pris part, dimanche dernier, au sommet du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l’adoption du pacte pour l’avenir. S’exprimant à cette occasion, le ministre Abdoulaye DIOP, a rappelé que l’ONU a été créée pour préserver les générations futures des fléaux de la guerre.

Contrairement à cet objectif, le ministre DIOP a regretté qu’après 80 ans, le monde n’a jamais été autant menacé par des défis existentiels pour autant évitables pour la plupart.

Ainsi, a-t-cité, la prolifération des tensions, le terrorisme, la pauvreté, les changements climatiques, les inégalités, les confrontations géopolitiques, les velléités hégémoniques et les dominations néocoloniales qui ont mis à rude épreuve l’action du cadre multilatéral incarné par l’ONU.

L’Organisation mondiale devant jouer le rôle de garant des valeurs pour éviter ces situations qui menacent la paix et la stabilité mondiale est, a accusé le chef de la diplomatie malienne, le reflet d’un ordre ancien et d’un monde d’hier.

Son pays menacé par le fléau du terrorisme et qui avait fondé l’espoir sur les forces étrangères, après dix ans de présence, a conclu à l’échec de ces opérations militaires. Ce constat a d’ailleurs motivé le retrait de ces forces à la demande des autorités de la transition malienne, a-t-il indiqué. Il s’agit notamment de la MINUSMA, de Takuba, de Barkhane.

Après ces retraits obtenus dans un contexte de vive tension entre le gouvernement de transition et des pays contributeurs de ces forces, le ministre DIOP a indiqué que le gouvernement du Mali a travaillé, conséquemment, au renforcement de la capacité des forces armées maliennes qui a permis d’enregistrer des progrès tangibles dans la reconquête et la préservation de notre intégrité territoriale et de la protection de la population de notre pays.

Malgré des résultats satisfaisants affichés, des terroristes ont réussi le 17 septembre dernier à porter un coup à l’école de la gendarmerie de Bamako. Une attaque revendiquée par le JNIM dont plusieurs éléments ont été soit neutralisés soit arrêtés par les forces armées maliennes.

Appréciant le message de condoléance de l’ONU face à cette attaque terroriste, le ministre a relevé la nécessité pour tous les Etats de l’Organisation d’agir «dans la lutte contre le terrorisme en respectant leurs engagements internationaux et notamment les responsabilités à situer par rapport au sponsor du terrorisme ».

Alors que l’Ukraine a, sans équivoque, affiché son soutien au terrorisme et contre lequel le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont protesté devant le Conseil de sécurité de l’ONU, le ministre DIOP a souligné l’importance de situer les responsables.

De plus, il a estimé nécessaire que ces sponsors soient traduits devant la justice.

Ensuite, il a souligné que des réformes courageuses doivent être entreprises sur les institutions multinationales notamment le Conseil de sécurité afin de les adapter aux réalités de notre temps pour qu’elles soient inclusives, plus justes, équitables et représentatives.

PAR SIKOU BAH

