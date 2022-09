Le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, a pris la parole à la 77e Assemblée générale à l’ONU. Dans un discours tout aussi mémorable que celui de Choguel Kokalla Maïga, l’année dernière, dont il assure l’intérim, Abdoulaye Maïga a dépeint le vrai visage de la France au Mali et en Afrique.

-maliweb.net– « Abandon en plein vol ». Le Premier Choguel Kokalla Maïga avait ainsi qualifié l’acte de la France à l’égard du Mali lorsqu’elle a décidé en juin 2021 de retirer unilatéralement ses forces militaires du Mali. « Mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises », a affirmé le Colonel Abdoulaye Maïga. Qui a pris la parole au nom du Mali, à la 77e Assemblée générale des Nations-. Aux dires du Premier ministre malien, c’est la France qui a commandité et prémédité des « sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines » de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali, pays qui traverse une insécurité ayant fait des milliers de morts et des réfugiés.

« Junte au service de l’obscurantisme »

Lorsqu’on parle de la France, Abdoulaye Maïga estime qu’il faut faire la différence entre le peuple français et les autorités françaises qui constituent une « junte au service de l’obscurantisme ». Cette junte française est, selon le Premier ministre malien, « profondément anti-française » pour avoir renié les valeurs morales universelles qu’incarnait ce pays. Dans son « je répète » qui ne le quitte jamais, le Colonel Abdoulaye Maïga n’a pas lésiné sur les mots parlant de Macron et ses « amis présidents » africains.

Sur les agissements de la France au Mali, le Premier ministre a déclaré que l’espace aérien malien a été violé à plusieurs reprises par des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse. Ces violations ont été faites plus d’une cinquantaine de fois par la France en « apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes », a accusé le Premier ministre à la tribune des Nations Unies . Le Colonel Maïga a profité de l’occasion, pour appeler le conseil de Sécurité à examiner la plainte du Mali pour que « cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée au Mali ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

